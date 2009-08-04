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۱۳ مرداد ۱۳۸۸، ۱۷:۲۵

زندگی "باغچه‌بان" در شبکه دو فیلم می‌شود

زندگی "باغچه‌بان" در شبکه دو فیلم می‌شود

زندگی و سرگذشت جبار باغچه‌بان، مبتکر آموزش ناشنوایان، به زودی در یک فیلم تلویزیونی به تهیه‌کنندگی محمد حسین‌پور به تصویر کشیده می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، هدف از ساخت این فیلم تلویزیونی نشان دادن سختی‌ها، مرارت‌ها و تلاشی است که باغچه‌بان در راه هدف خود انجام داده تا الگویی برای جوانان باشد.

جهاندخت خادم نویسندگی و کارگردانی این فیلم را به عهده دارد و پیش تولید آن از پائیز آغاز می‌شود. لوکیشن‌های فیلم "باغچه‌بان" آذربایجان، تهران و ارمنستان است.

جبار عسگرزاده معروف به باغچه‌بان در سال 1264 در ایروان به دنیا آمد. او بنیانگذار آموزش ناشنوایان، مؤلف کتاب‌های اول دبستان، مخترع تلفن گنگ برای ناشنوایان و مبتکر تقویم گاهنامه بصری است.

کد مطلب 924008

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