به گزارش خبرگزاری مهر، هدف از ساخت این فیلم تلویزیونی نشان دادن سختیها، مرارتها و تلاشی است که باغچهبان در راه هدف خود انجام داده تا الگویی برای جوانان باشد.
جهاندخت خادم نویسندگی و کارگردانی این فیلم را به عهده دارد و پیش تولید آن از پائیز آغاز میشود. لوکیشنهای فیلم "باغچهبان" آذربایجان، تهران و ارمنستان است.
جبار عسگرزاده معروف به باغچهبان در سال 1264 در ایروان به دنیا آمد. او بنیانگذار آموزش ناشنوایان، مؤلف کتابهای اول دبستان، مخترع تلفن گنگ برای ناشنوایان و مبتکر تقویم گاهنامه بصری است.
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