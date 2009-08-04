به گزارش خبرگزاری مهر، هدف از ساخت این فیلم تلویزیونی نشان دادن سختی‌ها، مرارت‌ها و تلاشی است که باغچه‌بان در راه هدف خود انجام داده تا الگویی برای جوانان باشد.

جهاندخت خادم نویسندگی و کارگردانی این فیلم را به عهده دارد و پیش تولید آن از پائیز آغاز می‌شود. لوکیشن‌های فیلم "باغچه‌بان" آذربایجان، تهران و ارمنستان است.

جبار عسگرزاده معروف به باغچه‌بان در سال 1264 در ایروان به دنیا آمد. او بنیانگذار آموزش ناشنوایان، مؤلف کتاب‌های اول دبستان، مخترع تلفن گنگ برای ناشنوایان و مبتکر تقویم گاهنامه بصری است.