شکست تیم جوانان ایران برابر کوبا / چهارشنبه دیدار با برزیل

به گزارش خبرنگار مهر، این چهارمین دیدار دو تیم در رده بزرگسالان و جوانان بود. جوانان ایران نتوانستند طلسم نباختن به این تیم آمریکای لاتین را بشکنند. سابقه سه دیدار قبلی نمایندگان والیبال ایران و کوبا به سال های ‎ 1998، 1997 و 2007 باز می‎گردد که همه در سطح جهانی انجام شد. اما در هیچ یک از سه دیداری که پیش از این میان تیم‎های بزرگسالان و جوانان دو کشور برگزار شد والیبالیست‎های ایرانی نتوانستند امتیاز کامل مسابقه را از آن خود کنند.

در رقابت‎های جام جهانی 1997 بزرگسالان ژاپن تیم ملی ایران با نتیجه 3 بر صفر مغلوب حریف کوبایی خود شد. یک سال بعد از آن نیز در چارچوب مسابقات قهرمان جهان تیم ملی ایران باخت خود مقابل کوبا را با همان نتیجه تکرار کرد. این بازی نیز در ژاپن برگزار شد.

اما سومین و آخرین دیدار والیبال ایران و کوبا مربوط به مسابقات 2007 جوانان جهان می‎شود. شاگردان مصطفی کارخانه دو سال پیش و در کازابلانکا مراکش دیدار مقابل کوبا را با نتیجه 2 بر 3 واگذار کردند.

شاگردان مصطفی کارخانه در دیدار امروز (سه شنبه) با حساب سه بر صفر و با نتایج (18-25 ، 23-25 ، 22-25)) مقابل کوبا شکست خوردند تا کار این تیم برای حضور در جمع چهار تیم پایانی رقابت ها دشوار شود.

ایران فردا در دومین دیدار خود از این مرحله با برزیل (مدافع عنوان قهرمانی) دیدار می کند و سومین و آخرین دیدار خود از مرحله دوم را نیز روز پنجشنبه مقابل آمریکا برگزار می کند.

در گروه E رقابت ها هم تیم های آرژانتین، روسیه، هند و بلژِیک قرار دارند.

پانزدهمین دوره رقابت‌های والیبال جوانان جهان از 31 ژوئیه تا 9 اوت (9 تا 18 مرداد) با حضور 16 تیم از آمریکای شمالی، آمریکای جنوبی، آفریقا، اروپا و آسیا در شهر پونه هند در حال برگزاری است.