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۱۳ مرداد ۱۳۸۸، ۱۸:۰۱

طباطبایی:

جامعه القرآن در 450 شهرستان کشور تاسیس شده است

جامعه القرآن در 450 شهرستان کشور تاسیس شده است

رشت - خبرگزاری مهر: مدیر جامعه القرآن کریم کشور از تاسیس شعب موسسه جامعه القرآن الکریم در 450 شهرستان کشور خبر داد.

حجت الاسلام سید محمد مهدی طباطبایی درگفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: موسسه جامعه القرآن کریم برنامه های مدونی را در داخل و خارج از کشور دارد که می توان به اشاعه قرائت و حفظ قرآن کمک کند.

وی همچنین قرآن را بهترین بیمه برای فرزندان از سنین کودکی دانست و افزود: استعداد خرد سالان باید به خوبی در دوران کودکی شناسایی و پرورش داده شود.

طباطبایی با اشاره به اینکه بسیاری از خانواده ها از تربیت فرزندان خود گلایه دارند، گفت: تشویق خانواده ها و هدایت آنها به سوی مراکز قرآنی، بزرگ سالی فرزندان را برای آنان به شیرینی تبدیل خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه در توسعه و نشر فرهنگ قرآنی در کشور نباید کوتاهی کرد، یاد آورشد: خانواده ها و مسئولان باید با حمایتهای مادی و معنوی خود آینده روشن و درخشان فرزندان خود را رقم بزنند.

کد مطلب 924011

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