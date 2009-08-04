گزارش مهر از اعتبار 340 میلیارد تومانی برای ایفای تعهدات کالاهای اساسی

به گزارش خبرنگار مهر، این مصوبه در پی تصمیم نماینده ویژه رئیس جمهور در توزیع و ابلاغ اعتبارات ردیفهای متفرقه موضوع جدول شماره 9 قانون بودجه سال 1388 کل کشور که به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 65226/ ت 42889 ه مورخ 26/3/1388 اتخاذ شده است، تصویب و ابلاغ شده است.

در بند اول این مصوبه آمده است: به منظور ایفای تعهدات خاص کالاهای اساسی دستگاههای اجرایی (نقدی)، مبلغ سه هزار و چهارصد میلیارد ریال از محل یارانه جزء (8) ردیف "520000" قانون بودجه سال 1388 کل کشور در اختیار سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان قرار می گیرد

براساس این مصوبه، یارانه مواد غذایی دانشگاهها و مراکز آموزشی به میزان 1622 میلیارد ریال، یارانه مواد غذایی نیروهای مسلح به میزان 1020 میلیارد ریال، یارانه مواد غذایی و معیشتی طلاب و حوزه های علمیه به میزان 538 ، یارانه برنج، روغن و شکر نذورات و مراکز خیریه و هیئت های عزاداری 160 میلیارد ریال، یارانه مواد غذایی زندانها به میزان 60 میلیارد ریال در نظر گرفته شده است.

همچنین یارانه مواد غذایی دانشگاهها و مراکز آموزشی مربوط به کالاهای برنج، روغن، شکر، پنیر و گوشت است.

در همین حال، مبلغ 108 میلیارد ریال از سرجمع اعتبار ردیف یارانه مواد غذایی و معشیتی طلاب و حوزه های علمیه همین مصوبه به ترتیب به یارانه مواد غذایی حوزه های علمیه برادران ( 52243 میلیارد ریال) و خواهران (30197 میلیارد ریال )، اهل سنت ( 17115 میلیارد ریال) و مرکز جهانی علوم اسلامی ( 8444 میلیارد ریال ) اختصاص می یابد که باید توسط مرکز خدمات حوزه های علمیه و بر اساس درج مشخصات آنها ( از جمله شناسه ملی و پستی) در سامانه آن مرکز در اختیار آنان قرار گیرد.

در بند دوم این 2 مصوبه تصریح شده است: سهمیه یارانه مواد غذایی دانشگاهها و مراکز آموزشی بدین شرح است: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ( دانشگاهها و مراکز آموزشی تحت پوشش) میزان یارانه 748798 میلیارد ریال، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (دانشگاهها و مراکز آموزشی تحت پوشش) 173006 میلیارد ریال، دانشگاه آزاد اسلامی 190 میلیارد ریال، وزارت آموزش و پرورش ( بابت مدارس فنی و حرفه ای آموزش و پرورش) 165996 میلیارد ریال، وزارت آموزش و پرورش ( بابت مراکز تربیت معلم) 25352 میلیارد ریال، وزارت آموزش و پرورش ( بابت مدارس شبانه روزی تحت پوشش وزارت آموزش و پرورش) 296511 میلیارد ریال، وزارت جهاد کشاورزی (مدارس شبانه روزی تحت پوشش جهاد کشاورزی) 3725 میلیارد ریال، وزارت کار و امور اجتماعی ( مراکز فنی و حرفه ای) 18616 میلیارد ریال.

تمام مراکز آموزشی مشمول یارانه جدول مذکور موظفند، عملکرد توزیع یارانه دریافتی را بر اساس شناسنامه ملی جمعیت تحت پوشش در اختیار سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان قرار دهند تا در صورت استمرار یارانه مذکور در سالهای آتی مبنای اختصاص یارانه قرار گیرد.