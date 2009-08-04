دولت کرزای قادر به تضمین امنیت کابل در زمان انتخابات نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، در پی حملات موشکی طالبان به کابل، سران این گروه افراطی اعلام کردند این شهر در برابر حملات مشابه در زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بی دفاع است.

به گفته سخنگوی طالبان، اگر چه نظامیان افغان کنترل اوضاع را در کابل و بخشهای برگزار کننده انتخابات در دست دارند، اما وقوع حملات اخیر نشان داد که هیچ تضمینی برای حفظ امنیت انتخابات ریاست جمهوری در روز بیستم آگوست وجود ندارد.

"ذبیح الله مجاهد" با بیان این مطلب به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت : طالبان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را تحریم کرده و در آن شرکت نخواهد کرد.



وی از سوی دیگر از ادامه حملات طالبان در حوزه های انتخاباتی و جاده های مواصلاتی در روز برگزاری انتخابات خبر داد.

یکی از مقامهای نظامی افغانستان در این باره خاطرنشان کرد موشکهای طالبان از فاصله دوری به سمت کابل شلیک شده اند. در همین حال سخنگوی پلیس کابل از آماده باش کامل نیروهای نظامی دولتی خبر داد.

گفتنی است در پی شلیک هشت موشک به مناطق مختلف کابل، چند ساختمان اداری و مسکونی در این شهر ویران شده و یک کودک نیز زخمی شد. همچنین در ادامه حملات تروریستی طالبان برای متاثر کردن انتخابات افغانستان طی یک حمله انتحاری در جنوب افغانستان پنج نفر کشته و 18 نفر زخمی شدند.