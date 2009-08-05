شروط سه گانه برای اصلاح قرارداد کرسنت / توافق جدید با امارات

سید رضا کسایی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اخیرا مسئولیت کلیه مسائل مربوط به قرارداد کرسنت به شرکت ملی صادرات گاز ایران واگذار شده است، گفت: از این رو، شرکت ملی صادرات گاز ایران کلیه مسائل مربوط به این قرارداد را برای حصول یک توافق قطعی دنبال خواهد کرد.

وی با تاکید بر اینکه تا زمانی که مفاد موجود در قرارداد کرسنت اصلاح نشود گازی به این شرکت اماراتی تحویل داده نخواهد شد، تصریح کرد: توافق نهایی زمانی حاصل می شود که منافع کشور به طور کامل تامین شود.

مدیرعامل شرکت ملی صادرات گاز ایران با اشاره به این موضوع که برای اجرایی شدن این قرارداد گازی باید مفادی از قرارداد موجود اصلاح شود، بیان کرد: مشخص کردن نقطه تحویل گاز، اخذ ضمانت نامه کافی و مرور قیمت فروش گاز طبیعی از مهمترین شروط اصلی است که باید مورد بررسی قرار بگیرد.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه تا این مسائل به صورت روشن و شفاف حل نشود امکان تحویل گاز به این شرکت اماراتی وجود ندارد، گفت: برای فروش گاز طبیعی به کشور امارات هیچ گونه نگرانی نداریم، زیرا به جز کرسنت هم اکنون حداقل 3 شرکت اماراتی خواستار خرید گاز از ایران هستند.

توافق با یک شرکت اماراتی برای فروش گاز

به گزارش مهر، کسایی زاده با اشاره به اینکه هم اکنون گزینه های مختلفی برای صدور گاز میدان سلمان به کشور امارات وجود دارد، اظهار داشت: مذاکرات و مکاتبات شرکت ملی صادرات گاز ایران با سایر شرکت های متقاضی در حال انجام است.

وی از امضای تفاهم نامه با یک شرکت اماراتی برای صادرات گاز به این همسایه جنوبی کشور خبر داد و افزود: جزئیات این توافق جدید به زودی اعلام می شود.

به گزارش مهر، کسایی زاده پیشتر با بیان اینکه فسخ و یا ادامه قرارداد کرسنت بستگی به مذاکرات آتی دارد به مهر گفته بود: تاکنون 3 شرکت اماراتی برای خرید گاز مراجعه کرده و آمادگی خود را برای دریافت گاز ایران با قیمتهای بین المللی اعلام کرده اند.

گفتنی است، در حال حاضر عملیات ساخت خط لوله سیری- عسلویه به عنوان طولانی ترین پروژه خط لوله انتقال گاز در خلیج فارس (به طول 287 کیلومتر) مراحل پایانی خود را پشت سر می گذارد.

پیش بینی می شود در صورت تکمیل ساخت این خط لوله، گاز تولیدی میدان مشترک سلمان، به جای امارات، برای استفاده در شبکه داخلی به عسلویه منتقل شود.