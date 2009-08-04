کوبا شایسته پیروزی مقابل ایران بود

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ایران امروز (سه شنبه) با حساب 3 بر صفر و با نتایج (18-25 ، 23-25 ، 22-25) مقابل کوبا شکست خورد تا کار این تیم برای حضور در جمع چهار تیم پایانی رقابت ها دشوار شود.

مصطفی کارخانه در نشست خبری پس از پایان دیدار گفت: سرویس، دریافت و حمله سه منطقه کلیدی در والیبال به حساب می آید که کوبایی ها در هر سه منطقه عملکرد بهتری نسبت به ما داشتند. سرویس های آنها به قدری خوب بود که تیم ما را در دریافت دچار مشکل کرد. من این پیروزی را به این تیم تبریک می گویم.

خوان گالا رودریگوئز، سرمربی کوبا هم در خصوص این دیدار اظهار داشت: ایران تیم خوبی است. ما با شناختی که از این تیم داشتیم به این دیدار پا گذاشتیم و بازی را بردیم.

ایران فردا در دومین دیدار خود در این مرحله در گروه F با برزیل، مدافع عنوان قهرمانی جهان، دیدار خواهد کرد.

پانزدهمین دوره رقابت‌های والیبال جوانان جهان از 31 ژوئیه تا 9 اوت (9 تا 18 مرداد) با حضور 16 تیم از آمریکای شمالی، آمریکای جنوبی، آفریقا، اروپا و آسیا در شهر پونه هند در حال برگزاری است.