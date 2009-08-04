شوراهای حل اختلاف محور کاهش جمعیت کیفری در زندانها هستند

به گزارش خبرنگار مهر در قائمشهر، علی اکبر غفاریان بعد از ظهر سه شنبه در نشست با مسئولان زندان این شهرستان بر اجرای کامل برنامه های کاهش آسیب رفتارهای پرخطر در زندان تأکید کرد و اظهار داشت: طبق آمارهای ارائه شده این برنامه در بهینه سازی اوقات فراغت زندانیان و اصلاح رفتار و شخصیت آنان نقش سازنده و درخور توجهی داشته است.

وی خاطر نشان کرد: سیاست سازمان بر این است این برنامه با تمام توان اجرا تا شاهد بازگشت سالم و توانمند زندانیان به جامعه باشیم .

غفاریان همچنین بر عملیاتی کردن شاخص آموزش فنی و حرفه ای زندان اشاره کرد و از مسئولان زندان خواست در سال جاری تلاش شود با همکاری سازمان فنی و حرفه ای تعداد رشته های فنی و حرفه ای افزایش یابد تا زندانیان به راحتی بتوانند در رشته های مورد علاقه شرکت نمایند و با این روند نتیجه به دست آمده بسیار مطلوب خواهد بود.

مدیرکل زندانهای مازندران به بحث کاهش جمعیت کیفری در زندان پرداخت و اظهار داشت: با توجه به اینکه سیاست سازمان بر کاهش جمعیت کیفری متمرکز شده است و تلاش می شود با تعامل مناسب با مراجع قضایی و اعمال مجازاتهای جایگزین حبس بر میزان آمار ورودیهای زندان کاسته شود.

وی افزود: زندان در این راستای وظایفی دارد که باید با تمام توان در اجرای آن همت گمارد.

غفاریان ضمن قدردانی از زحمات کلیه پرسنل گفت: مددکاران اجتماعی، اعضای شورای حل اختلاف و شورای طبقه بندی زندان باید در جهت دستیابی به اهداف سازمانی هماهنگ تر شده و در این راستا فعالیتها را مضاعف کنند.

وی گفت: در سال گذشته شورای حل اختلاف زندانهای مازندران 976 فقره پرونده تشکیل داد که از این تعداد 276 فقره پرونده به صلح و سازش ختم شد و 411 فقره پرونده دردست اقدام قرار دارد.

غفاریان مددکاری و شورای حل اختلاف و شورای طبقه بندی را محور کاهش جمعیت کیفری و آسیب رفتارهای پر خطر در زندانها عنوان کرد.