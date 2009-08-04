به گزارش خبرنگار مهر در قم، جواد جودکی عصر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران گفت: شهرداری قم از دو ماه گذشته تاکنون با برگزاری جلسات متعدد با ادارات استان نسبت به برنامه‌ریزی در سه بخش توسعه زیر ساخت‌ها، خدمات شهری و رفاهی و حمل ونقل و ترافیک اقدام کرده است.



وی افزود: در بخش آماده‌سازی و توسعه زیر ساخت‌ها، بیش از 100 هکتار از اراضی مناسب در سطح شهر جهت پارک وسایل نقلیه زائرین فراهم شده است و تمام این پارک سوارها تسطیح‌، مازوت پاشی و بعضاً آسفالت شده است.



معاون خدمات شهری شهرداری قم ادامه داد: در تمام این پارک سوارها، یک نفر به عنوان مسئول تعیین شده تا نسبت به ساماندهی و ارائه خدمات رفاهی و ایمنی در آن اقدام نماید.



جودکی تصریح کرد: در زمینه خدمات رفاهی نیز تاکنون نسبت به خریداری بیش از 300 هزار بطری آب معدنی جهت توزیع رایگان در ایستگاه صلواتی اقدام شده ضمن اینکه مکانهایی جهت توزیع اقلام مورد نیاز زائرین از قبیل نان، مواد خوراکی، یخ و ... با قیمت دولتی و تحت نظارت اداره بازرگانی اقدام خواهد شد.



وی با اشاره به اینکه با هماهنگی انجام شده تمام نانوایی‌ها در این ایام به خصوص در منطقه جمکران فعال خواهند بود، ادامه داد: نصب 120 چشمه سرویس بهداشتی سیار علاوه بر 500 چشمه سرویس ثابت در منطقه جمکران، توسعه فضای سبز منطقه جمکران و نصب آلاچیق در استراحتگاهها از دیگر اقدامات شهرداری قم در این ایام است.



وی یادآور شد: با برنامه ریزی‌های انجام شده سازمان اتوبوسرانی و تاکسیرانی شهرداری قم با تمام ظرفیت و امکانات نسبت به سرویس دهی به زائرین اقدام می نمایند تا انشاالله خدمات مطلوبی را جهت تردد و جابجایی زائران داشته باشیم.



معاون خدمات شهری شهرداری قم تصریح کرد: به منظور حفظ موارد ایمنی نیز سازمان آتش نشانی از روزهای قبل با برگزاری مانور مشترک با سایر ادارات از قبیل اورژانس و نیروی انتظامی آمادگی بسیار خوبی در این طرح به دست آورده است.