نقل و انتقال املاك بم به زودي از سر گرفته مي شود

به گزارش خبرگزاري "مهر" مسوول اداره كل ثبت اسناد و املاك استان كرمان با اعلام اين خبر گفت: با لغو اين ممنوعيت علاوه بر ثبت شركتها، بازداشت املاك و اموال و ساير مسائل ثبتي كه پيش از اين انجام مي شد، نقل و انتقالات املاك نيز از سر گرفته مي شود.

اكبر عزمي افزود: در مورد نقشه برداري كاداستر براي تعيين حدود و ثغور املاك پس از بررسي در كميسيونهاي تخصصي برنامه ريزي لازم به عمل آمد و طبق دستور رياست سازمان مقرر گرديد . نقشه برداران و نمايندگان سازمان به اين شهر اعزام گردند و هيچ مشكلي از نظر تثبيت مالكيت مردم بم وجود ندارد.

وي گفت: در صورت تقاضاي مردم براي ثبت ملك، با اعزام نمايندگان و نقشه برداران سازمان به محل مشكل تعيين حدود و ثغور اين قطعات و املاك مجاور حل مي شود.

شايان ذكر است روز بعد از زلزله بم حدود 400 هزار پرونده ثبتي از ساختمان در حال ريزش ثبت خارج شده است كه اكنون در محل ويژه اي نگهداري مي شود و بحمدالله هيچ يك از پرونده ها و اسناد و مدارك موجود در اين اداره ثبت از بين نرفته است.