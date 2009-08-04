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۱۳ مرداد ۱۳۸۸، ۱۸:۵۲

شورای عالی امنیت ملی خبر داد:

مسئولان متخلف بازداشتگاه کهریزک تحت تعقیب قضایی

مسئولان متخلف بازداشتگاه کهریزک تحت تعقیب قضایی

به دنبال تعطیلی بازداشتگاه کهریزک با پیشنهاد هیئت ویژه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی افراد و مسئولان خاطی از سمت های خود برکنار شده و تحت تعقیب قضایی قرار می گیرند.

به گزارش خبرگراری مهر، در پی تاکید مقام معظم رهبری بر برخورد دقیق و قانونی با عوامل تعرض به حقوق شهروندی و اقدام فوری هیئت ویژه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در بازدید از بازداشتگاه تعطیل شده کهریزک و تحقیق از مسئولان بازداشتگاه و مقامات و ماموران انتظامی و قضائی و نیز دیدار با بازداشت شدگان و خانواده های افراد آسیب دیده در اغتشاشات اخیر و بررسی گزارش های بیمارستانی و پزشکی قانونی، به پیشنهاد این هیئت تمامی افراد خاطی اعم از مسئولان و ماموران انتظامی و قضائی مربوطه از مسئولیت های خود برکنار و پرونده های انتظامی و قضائی آنان برای رسیدگی به تخلفات و اتهامات تشکیل می شود.

بر همین اساس دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مسئولان ذیربط را مکلف کرد علاوه بر جبران زیان های وارد شده به افرادی که نسبت به حقوق آنان تعدی صورت گرفته، تسهیلات لازم را برای رسیدگی به شکایات آنان فراهم کنند.

هیئت ویژه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بار دیگر بر لزوم رسیدگی به جرائم و تخلفات از مسیر قانونی و حفظ حقوق شهروندی متهمان تاکید کرده است.

 

کد مطلب 924049

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