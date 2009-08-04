تغییر کاربری آب بندانها کشاورزی مازندران را تهدید می کند

به گزارش خبرنگار مهر،عنایت الله تورنگ عصر سه شنبه در جلسه کارگروه تخصصی امور اقتصادی و تولیدی مازندران در ساری افزود: یکی از معضلاتی که گریبان استان را گرفته تغییر کاربری آبندانها است که دستگاه های مربوطه باید متولی قانونی لازم برای جلو گیری از تغییر کاربری آبندان ها را شکل دهند.

.وی همچنین اظهار داشت : آفت مگس مدیترانه ای می تواند صادرات مرکبات استان را تهدید کند به دلیل آنکه در 12 ماه سال در مازندران شاهد تولید میوه های گوناگون هستیم آفت مگس مدیترانه ای می تواند 12 نسل در هر سال تغییر دهد.

وی ادامه داد: خوشبختانه این مگس فقط در میوه های باقیمانده روی لارو ریزی می کند و اگر ما بتوانیم به موقع مرکبات را از درختان برداشت شود از گشترش این آفت جلو گیری کنیم.

تورنگ گفت: جهاد کشاورزی سعی دارد در تولید مرکبات از کمترین مواد و سموم شیمیایی استفاده کند به همین دلیل برای مبارزه با این آفت از روش های غیر شیمیایی متداول روز دنیا استفاده شده که خوشبختانه نتایج خوبی به همراه داشته است.

وی تصریح کرد: عامل اصلی فساد مرکبات، درست نبودن روش چیدن مرکبات و روش انبار کردن آن است.

تورنگ ادامه داد: برای رفع این مشکل باید آموزش های لازم را به باغداران بدهیم.

ابراهیم یعقوبی معاون برنامه ریزی سازمان صنایع و معادن مازندران نیز در این جلسه گفت: مشکل و معضل اصلی صنایع تبدیلی استان نداشتن آمار درست است .

وی ادامه داد: باید در برنامه پنجم توسعه صنایع تبدیلی به عنوان اولویت اول قرار گیرد و ما باید با برنامه ریزی صحیح در آینده استان به یکی از قطب صنایع تبدیلی کشور کنیم.

یعقوبی تصریح کرد: سازمان صنایع و معادن می تواند صدور مجوز تولید 114 محصول را در اختیار سازمان جهاد کشاورزی قرار دهد.

وی ادامه داد: طبق قانون سازمان صنایع و معدن نمی تواند صدور مجوز واحد هایی که تعداد کارگران آن بیشتر از 50 نفر است را به سازمان یا نهاد دیگری واگذار کند.

وی افزود: برای اتمام طرحهای نیمه تمام استان در جایی از 1000 میلیارد تومان و در جای دیگری از 1200 میلیارد تومان یاد شده است.

معاون برنامه ریزی سازمان صنایع و معادن مازندران خاطر نشان کرد: ما اعلام کردیم و می توانیم با بودجه ای معادل 500 میلیارد تومان واحد های اولویت دار سازمان صنایع و معادن را به بهره برداری برسانیم.