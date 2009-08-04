تعیین تعرفه واردات باید توسط وزرات صنایع صورت گیرد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد رضا سجادیان عصر سه شنبه در نشست خبری در محل مجمع نمایندگان خراسان رضوی افزود: وزارت صنایع متولی تولید و وزرات بازرگانی متولی امر توزیع است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در حال حاضر تعرفه ها را وزرات بازرگانی بدون شناخت مشکلات نیازهای بخش تولید تعیین می کند که این امر صنعت کشور را در چند سال گذشته با چالشهای جدی مواجه کرده است.

سجادیان خاطر نشان کرد: برای حل این مشکل برخی معتقدند که باید این وزارتخانه ها با هم ادغام شوند که با ادغام این دو وزارتخانه هزینه های دولت کاهش و مشکلات مذکور نیز برطرف خواهد شد.

وی افزود: ادغام این دو وزارتخانه و سایر وزارتخانه ها که در راستای کاهش بدنه دولت است نیاز به بررسی و کارشناسی بیشتر دارد و باید در قالب قانون برنامه پنجم گنجانده شود.

