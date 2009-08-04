آماده باش ارتش در مرز اوستیای جنوبی/ تشدید تنش میان تفلیس و مسکو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، روسیه دستور آماده باش نیروهای مستقر خود در مرزهای منطقه خودمختار اوستیای جنوبی را صادر کرد. بر این اساس علت این مسئله، اقدامات تحریک آمیز از سوی تفلیس اعلام شده است.

"آندری نسترنکو" سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه با اعلام این مطلب گفت : در سالگرد برقراری آتش بس میان روسیه و گرجستان بر سر اوستیای جنوبی، اوضاع این منطقه همچنان به دلیل اقدامات تحریک آمیز تفلیس بحرانی است. به گفته وی، مسکو به همین منظور دستور آماده باش نیروهای مستقر خود در منطقه مرزی اوستیای جنوبی را صادر کرده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه همچنین تاکید کرد روسیه هر اقدامی انجام خواهد داد تا از بحرانی شدن اوضاع در منطقه جلوگیری کند. در عین حال سفارت روسیه در اوستیای جنوبی نیز اعلام کرده نیروهای نظامی این منطقه در آماده باش کامل به سر می برند.

گفتنی است تحرکات نظامیان گرجستان و اوستیای جنوبی در بخشهای مرزی، چند روز پیش از سالگرد برقراری آتش بس در این منطقه، سبب بالا گرفتن مناقشات سیاسی میان مسکو و تفلیس شده است.

در حالی که گرجستان مدعی حمله نظامیان اوستیای جنوبی به روستایی در مرز این کشور است، مقامهای اوستیا نیز تفلیس را متهم به آماده سازی ارتش خود جهت حمله مجدد به تسخینوالی مرکز این منطقه کرده اند.