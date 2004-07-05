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۱۵ تیر ۱۳۸۳، ۹:۴۴

مركز فرماندهي و كنترل پليس راه ناجا اعلام كرد :

تردد وسايل نقليه سنگين در محور دماوند - فيروزكوه تا اطلاع ثانوي ممنوع است

مركز فرماندهي و كنترل پليس راه ناجا اعلام كرد : در محور دماوند - فيروزكوه به دليل آسيب ديدگي پلهاي بزرگ دليچايي ازساعت 8 صبح روز 16/12/82 تا اطلاع ثانوي براي تردد وسايل نقليه سنگين ( تريلر و كاميون 10 چرخ ) مسدود و تردد ازمحورهاي تهران - آمل ( هراز ) و محور آبسرد - جاده سمنان با رعايت نكات ايمني صورت مي گيرد .

به گزارش خبرگزاري مهر به منظور احداث تقاطع غير همسطح هفده شهريور واقع در كيلومتر 8 كمربندي نيشابور مسير كمربندي ، در محل انجام عمليات از روزچهارشنبه 6/3/83 تا اطلاع ثانوي مسدود است .

همچنين به دليل خرابي جاده و ترميم نقاط آسيب ديده  ناشي از وقوع زلزله در محور كندوان ، محور فوق تا اطلاع ثانوي همچنان مسدود است .

با توجه به آماده شدن راه كنار گذردر محل پلهاي اول و دوم دليچايي در كيلومتر 63 و  نيازبه مرمت  پلهاي مذكور ، عبور وسائل نقليه سنگين از محور فوق  از تاريخ 13 /3 /83 تا اطلاع ثانوي همچنان ممنوع  وساير وسايل نقليه در محدوده مورد نظر بايد ازكنارراه احداثي با رعايت مسائل ايمني و احتياط كامل  تردد كنند . 

کد مطلب 92407

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