تردد وسايل نقليه سنگين در محور دماوند - فيروزكوه تا اطلاع ثانوي ممنوع است

به گزارش خبرگزاري مهر به منظور احداث تقاطع غير همسطح هفده شهريور واقع در كيلومتر 8 كمربندي نيشابور مسير كمربندي ، در محل انجام عمليات از روزچهارشنبه 6/3/83 تا اطلاع ثانوي مسدود است .

همچنين به دليل خرابي جاده و ترميم نقاط آسيب ديده ناشي از وقوع زلزله در محور كندوان ، محور فوق تا اطلاع ثانوي همچنان مسدود است .

با توجه به آماده شدن راه كنار گذردر محل پلهاي اول و دوم دليچايي در كيلومتر 63 و نيازبه مرمت پلهاي مذكور ، عبور وسائل نقليه سنگين از محور فوق از تاريخ 13 /3 /83 تا اطلاع ثانوي همچنان ممنوع وساير وسايل نقليه در محدوده مورد نظر بايد ازكنارراه احداثي با رعايت مسائل ايمني و احتياط كامل تردد كنند .