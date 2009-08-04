امنیت و اتحاد منطقه ای مهمترین مسئله در خلیج فارس است

به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی عصر امروز در دیدار سلطان قابوس پادشاه عمان و هیئت همراه ، روابط جمهوری اسلامی ایران و عمان را در طول 30 سال گذشته روابطی خوب و برادرانه خواندند و تاکید کردند: با توجه به اشتراکات عمیق دینی، جغرافیایی و تاریخی میان دو کشور، زمینه همکاری و گسترش روابط بسیار گسترده است.

ایشان با اشاره به وجود یکی از حساس ترین گذرگاههای دنیا میان ایران و عمان، امنیت را مهمترین مسئله منطقه خلیج فارس دانستند و افزودند: آمریکا و برخی کشورهای مداخله گر خارجی همواره نگذاشته اند منطقه حساس خلیج فارس آرام بماند و دائما ناامنی و سوء ظن را به منطقه تزریق می کنند.

رهبر انقلاب اسلامی خاطرنشان کردند: کشورهای منطقه خلیج فارس باید با همکاری یکدیگر ضمن تامین امنیت این منطقه، بیش از پیش زمینه اتحاد را فراهم کنند.

در این دیدار که احمدی نژاد رئیس جمهور نیز حضور داشت سلطان قابوس پادشاه عمان با ابراز خرسندی فراوان از سفر به ایران و دیدار با رهبر معظم انقلاب اسلامی گفت: زمینه تعمیق روابط دو کشور بسیار فراهم است و در مذاکرات تهران در خصوص این مسئله بویژه گسترش روابط اقتصادی گفتگو شد.

وی با اشاره به سخنان رهبر انقلاب اسلامی درخصوص اهمیت امنیت منطقه خاطرنشان کرد: کشورهای منطقه باید با درنظر گرفتن مصالح عمومی این منطقه و گسترش همکاری ها، زمینه امنیت پایدار را فراهم کنند.