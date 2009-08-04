دیدار بیل کلینتون با رهبر کره شمالی در پیونگ یانگ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "بیل کلینتون" که امروز به طور غیرمنتظره وارد کره شمالی شد، روز چهارشنبه با "کیم یونگ ایل" رهبر این کشور دیدار خواهد کرد. ساعاتی پیش خبرگزاری رسمی کره شمالی از استقبال مقامهای این کشور از رئیس جمهور اسبق آمریکا خبر داده بود.

این در حالی است که پس از 9 سال کلینتون نخستین مقام صاحب نفوذ آمریکایی است که از کره شمالی دیدن می کند. آخرین بار "مادلین آلبرایت" وزیر امور خارجه دولت وی به این کشور کمونیستی سفر کرده بود.

خبرگزاری KCNA کره شمالی اعلام کرد کلینتون در فرودگاه سونان از سوی معاون وزیر امور خارجه کره شمالی ( مذاکره کننده ارشد این کشور در گفتگوهای شش جانبه) مورد استقبال قرار گرفته است. در این مراسم "یانگ هیونگ سوپ" نایب رئیس پارلمان کره شمالی نیز حضور داشته است.

خبرگزاری رسمی کره جنوبی اعلام کرده "بیل کلینتون" فردا به صورت علنی با "کیم یونگ ایل" رهبر کره شمالی دیدار خواهد کرد. به نوشته این خبرگزاری، وی قصد دارد پس از مذاکره با کیم یونگ ایل درباره خبرنگاران آمریکایی، همراه با آنان به آمریکا بازگردد.