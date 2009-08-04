ترازنامه بانک مرکزی بررسی شد/ تکذیب خروج 18.5 میلیارد دلار از کشور

سید کاظم دلخوش در گفتگو با مهر از بر گزاری سومین جلسه شورای پول و اعتبار عصر سه شنبه در بانک مرکزی با حضور اکثریت اعضا خبر داد و افزود: در این جلسه ترازنامه بانک مرکزی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار با اشاره به مباحث حاشیه ای که در این جلسه مطرح شد، گفت: در این جلسه شایعات خروج 18.5 میلیارد دلار ارز و شمش طلا از طریق یک کانتینر از کشور به مرز ترکیه مطرح شد و این موضوع از سوی مسئولان بانک مرکزی به شدت تکذیب شد.

وی افزود: مسئولان بانک مرکزی در این جلسه مطرح کردند که ظرفیت یک کانتینر برای حمل طلا حداکثر 500 تا 600 میلیون دلار است. بنابراین، موضوع انتقال این مقدار ارز و طلا از کشور منطقی نیست.

به گفته دلخوش، در این جلسه مطرح شد که منبع این خبر مشخص نیست و در حد شایعات است به نحوی که اردوغان نخست وزیر ترکیه نیز این موضوع را تکذیب کرده است.

وی خاطرنشان کرد: هفته آینده در جلسه شورای پول و اعتبار موضوعاتی همچون بانکهای خصوصی جدیدالتاسیس و اساسنامه صندوق های قرض الحسنه مطرح خواهد شد.

دلخوش خاطرنشان کرد: سومین جلسه شورای پول و اعتبار سه شنبه از 16 تا 18 و 30 دقیقه بعداز ظهر با حضور اکثریت اعضا در محل بانک مرکزی برگزار شد.