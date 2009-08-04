واکنش آمریکا در برابر جنایات صهیونیستها مضحک است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الجمهوریه چاپ مصر امروز در مقاله ای با عنوان " واکنش مضحک آمریکا" نوشت : وزارت امور خارجه آمریکا که در جهان جایگاهی ندارد، تنها به ابراز واکنشی آن هم از طرف کنسولگری خود در بیت المقدس در قبال جنایت اخیر اسرائیل بسنده کرد.

نظامیان رژیم صهیونیستی اخیرا شهروندان عرب بیت المقدس را از خانه های خود در منطقه "الشیخ" به زور و تهدید از خانه هایشان بیرون کردند و این دو منزل را به شهرک نشینان صهیونیستی تحویل دادند. شهرک نشینانی که برای حمایت و پشتیبانی نیروهای اشغالگر اسرائیلی آمدند تا به آنان در غصب خانه های فلسطینان کمک کنند.

به نوشته این روزنامه، این اقدام صهیونیستها مانند جنایتهای گذشته آنها، در حقیقت نقض قوانین بین المللی به شمار می رود.

جنایت غصب خانه های فلسطینی در بیت المقدس در سال 2009 در حقیقت ادامه جنایت غصب اراضی و املاک فلسطینیان در سال 1948 به شمار می رود.

جمهوریه در ادامه نوشت : این جنایات تا زمانی که جامعه بین المللی در مهار این نئونازی ها ناتوان باشد، هرگز متوقف نخواهد شد .

این روزنامه با انتقاد از مواضع انفعالی و سکوت رژیمهای عربی در قبال جنایات صهیونیستها نوشت : جنایات و تجاوزات صهیونیستها بر ضد فلسطینی ها تا زمانی که کشورهای عربی با یکدیگر متحد نشوند و نتوانند تصمیمات یکپارچه و قاطعی بگیرند، ادامه خواهد یافت.



این روزنامه افزود : طبعا اختلافات گروه های فلسطینی با یکدیگر نیز از دیگر عواملی است که به استمرار جنایات صهیونیستها کمک می کند.