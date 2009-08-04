برتری تیم های زنجان، قزوین،اصفهان و خوزستان در دور نخست

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات واترپلو قهرمانی نوجوانان رده سنی کمتر از 14 سال کشور که از امروز سه شنبه 13 مردادماه با حضور 12 تیم در استخر 22 بهمن شهر سمنان آغاز شده است، با برگزاری دور نخست مرحله مقدماتی این رقابت ها پیگیری شد و در گروه الف زنجان با نتیجه نزدیک 7 بر 6 گیلان را شکست داد و اصفهان با نتیجه مشابه برابر خراسان رضوی به برتری دست یافت.

درگروه ب این مسابقات تیم قزوین 4 بر2 آذربایجان غربی را از پیش رو برداشت و خوزستان 7 بر 3 مقابل فارس پیروز شد. این مسابقات جمعه شب با معرفی تیم قهرمان به پایان می رسد.