دکتر رسول رسولی پور سرپرست مرکز گفتگوی بین ادیان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ریاست هیئتی که قرار است برای شرکت درهفتمین جلسه سالیانه گفتگوی تمدنها به رادوس یونان سفر کند برعهده یکی از معاونان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی خواهد بود، همچنین از آیت الله تسخیری دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی نیز برای حضور در این هیئت دعوت شده است.

شرکت کنندگان در این همایش به طرح دیدگاهها و چشم اندازهای خود درباره موضوعات مبرم و مشکلات دنیای امروز در قالب جلسات گسترده، میزگرد و ارائه مقالات خواهند پرداخت.

بحثها و گفتگوهای همایش جزیره رادوس درباره وضعیت کنونی جهان و انجام تلاشهای ویژه برای حفظ یکپارچگی ساختاری جامعه جهانی انجام می شود.

به گزارش مهر، موضوع این بحثها دربرگیرنده ابعاد مهم زندگی روزانه چون گفتگو و الگوهای متناوب سیاست جهان، شرایط اجتماعی اقتصادی به عنوان تجلی ارزشهای برجسته در فعالیتهای مالی و اقتصادی، برقراری ، ساخت دوباره هویت تمدنی در فضای فرهنگ مدرن، کمک به گسترش گفتگوی بین مذهبی، مسائل آموزشی و جوانان است.

یکی از جلسات این همایش با حضور تمام اعضا هرسال به معرفی یکی از تمدنهای مشهور جهانی می پردازد. این همایش در سال 2005 تمدن روسیه، در سال 2006 تمدن هندوستان، در سال 2008 تمدن چین را بررسی کرد و امسال همایش خود را به بررسی تمدن ایرانی اختصاص داده است.

شرکت کنندگان در این همایش با ویژگیهای موسیقی سنتی ایران، نقاشی، صنایع دستی و نظام کتابت آشنا می شوند.

هیئتی از کارشناشان، هنرمندان و علمای برجسته از ایران برای شرکت در این همایش به جزیره رادوس می روند.