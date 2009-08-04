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۱۳ مرداد ۱۳۸۸، ۲۱:۴۸

سفر انتخاباتی اشتاین مایر در ماه آگوست به دور آلمان

سفر انتخاباتی اشتاین مایر در ماه آگوست به دور آلمان

نامزد تصدی کرسی صدراعظمی آلمان با هدف تبیین برنامه های انتخاباتی خود در ماه آینده میلادی سفری تبلیغاتی به دور این کشور انجام می دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، در فاصله هشت هفته مانده به برگزاری انتخابات پارلمانی در آلمان، "فرانک والتر اشتاین مایر" رقیب اصلی مرکل برای صدراعظمی این کشور از سفر انتخاباتی خود به تمام ایالتهای این کشور خبر داد.

وی در جمع کارفرمایان بخش صنعت ایالت نوردهاین-وستفالن آلمان گفت : ما باید درباره کارهایی که برای دولت آتی انجام خواهیم داد بیشتر صحبت کنیم. بر این اساس، سفر دوره ای اشتاین مایر به تمامی 14 ایالت آلمان از ماه آگوست آغاز می شود.

وزیر امورخارجه آلمان که از سوی حزب سوسیال دموکرات این کشور برای ریاست قوه مجریه در دولت آینده این کشور نامزد شده است، افزود برنامه های مختلفی برای بهبود کارکرد بخشهای مطالعاتی و اجرایی در آینده دارد.

وی با رد انتقادهای صورت گرفته به اصلی ترین شعار انتخاباتی اش خاطرنشان کرد: ایجاد چهار میلیون فرصت شغلی در طول 10 سال شعاری کاملا واقع گرایانه است.

گفتنی است این وعده انتخاباتی اشتاین مایر با انتقادهای فراوانی از سوی محافل سیاسی آلمان روبرو شده، به طوری که احزاب مخالف دولت آن را در راستای فریب اذهان عمومی ارزیابی کرده و شماری از سیاستمداران نیز چنین وعده ای را اصولا غیرعملی دانسته اند.  

کد مطلب 924103

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