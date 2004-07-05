آمريكا حامي رسمي تروريسم در جهان است

به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه الوفد درمطلبي به قلم جيهان موهوب نوشت: اشغال عراق، شكنجه بازداشت شدگان و اسراي عراقي در زندان ابوغريب با زشت ترين و غير انساني ترين روش ها آخرين جناياتي است كه آمريكا در حق اعراب مرتكب شد.



الوفد نوشت : تاريخ آمريكا مالامال و آكنده از جنايات وحشيانه و فجايع بر ضد اعراب است كه انسان را به وحشت مي اندازد، از زماني كه رژيم صهيونيستي در سرزمين فلسطين در سال 1948 تشكيل شد، واشنگتن همه نوع كمك هاي مالي، نظامي و سياسي را از اين رژيم بعمل آورد و در محافل بين المللي به دادن كمك به اين رژيم مباهات مي ورزيد.



واشنگتن همچنان از تل آويو با پيشرفته ترين و مدرن ترين سلاح ها وتجهيزات براي اشغال اراضي اعراب و ارتكاب جنايات عليه غير نظاميان بيگناه حمايت مي كند.



اسرائيل به لطف حمايت هاي همه جانبه آمريكا توانست صحراي سيناي مصر و جولان سوريه و تمام فلسطين را به اشغال خود در آورد، واشنگتن در شوراي امنيت از تصويب قطعنامه لزوم بازگشت اسرائيل به مرزهاي پيش از4 ژوئن 1967 با وتوي آن جلوگيري كرد و تا كنون نيز از تصويب هر قطعنامه ضد اسرائيلي در شوراي امنيت با استفاده از حق وتوي خود جلوگيري مي كند.

اينها همه نشان مي دهد كه آمريكا خود سردمدار و حامي رسمي تروريسم اسرائيلي و وحشي گري صهيونيستي است كه سرزمين هاي عربي را غصب كرده است.



واشنگتن به تل آويو هواپيماهاي فانتوم پيشرفته هديه كرد تا با آن دانش آموزان عرب را در مدرسه بحرالبقر و كارگران را در كارگاه ابوزعبل قتل عام كند، اسرائيل ده ها جنايت و كشتار عليه غير نظاميان عرب در جولان، صبرا و شتيلا و قانا و جنين و كشتار كودكان، زنان و سالمندان با حمايت آمريكا مرتكب شد هيچ كس جنايات وحشيانه اين رژيم را در ديرياسين از ياد نبرده است.



اما آمريكا كه ادعا مي كند حامي حقوق بشر است ، هرگز به اين رژيم فشار نياورد و اين رژيم را در تنگنا قرار نداد، واشنگتن كه خود را حامي آزادي و دمكراسي مي داند هرگز اين رژيم را ملامت و سرزنش نكرد، بلكه اين رژيم را به ارتكاب جنايات بيشتر عليه اعراب و كشتار و سركوب و تحقير بيشتر آنها تشويق و ترغيب كرده و مي كند.

الوفد در پايان نوشت : اين سطرهاي كوتاه فاش مي كند ، آمريكا حامي و سردمدار رسمي تروريسم است.

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