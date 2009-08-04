پشت پرده سفر حریری به فرانسه/ سردرگمی 14 مارس پس از خروج جنبلاط

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی المنار در گزارشی با عنوان "آیا عقب نشینی جنبلاط از جریان 14 مارس، تشکیل دولت را به تاخیر انداخته و نخست وزیر مکلف را آشفته کرده است"، اعلام کرد : سفر سعد الحریری در این مرحله حساس به فرانسه به عنوان مرخصی، سئوالات فراوانی را مطرح می کند به طوری که این سفر در سایه تاخیر در دستیابی به توافق درباره کرسی های وزارتی و دو روز پس از خروج ولید جنبلاط رئیس حزب سوسیالیست ترقیخواه از جریان غربگرای 14 مارس که پیامدهای بزرگ و روزافزونی برای سران این جریان به دنبال داشته است، انجام می شود.



در این گزارش آمده است : با وجود تاکیدهای شخصیتهای مخالف(هشتم مارس) و موافق ( چهارده مارس) مبنی بر اینکه چارچوب مورد توافق درباره ترکیب دولت جدید بر اساس 15 کرسی برای موافقان(14 مارس) و 10 کرسی برای مخالفان( 8 مارس) و 5 کرسی برای رئیس جمهوری همچنان پس از خروج جنبلاط از جریان چهارده مارس به قوت خود باقی است و این خروج هیچ تاثیری بر تماسها درباره تشکیل دولت نخواهد گذاشت، اما فضاها و نشانه ها به این اشاره می کند که علت تاخیر در تشکیل دولت، رایزنی درباره توزیع کرسی های وزارتی نیست، بلکه خروج جنبلاط تاثیر خود را بر فضای کلی روند تشکیل و تماسها و رایزنی ها علاوه بر تاثیر شگرف بر ترکیب سیاسی جریان چهارده مارس و در نتیجه ترکیب دولت اگر نگوییم وضعیت پارلمانی و کسب اکثریت، گذاشته است.



در موضوع کرسی ها، مواضع متعددی از سوی مخالفان ( 8 مارس) اتخاذ شده است که به این نکته اشاره می کند که تاخیر در تشکیل دولت، به موافقان(14 مارس) برمی گردد نه مخالفان.



حسین الحاج حسن از اعضای حزب الله تاکید کرده است مخالفان(8 مارس)، علت تاخیر در تشکیل دولت نیستند و دیدار نبیه بری و میشل عون تاکید می کند که مشکلات مربوط به کرسی ها به موافقان( 14 مارس) برمی گردد.



درباره سفر سعد حریری نخست وزیر مکلف به پاریس و تاخیر در تشکیل دولت و پیامدهای عقب نشینی جنبلاط می توان به چند نکته زیر توجه کرد :



1- سخنان فواد سنیوره نخست وزیر دولت پیشبرد امور که به جای حریری، ریاست نشست فراکسیون پارلمانی المستقبل را برعهده داشت مبنی بر اینکه سفر حریری(به فرانسه)، با هدف اندیشیدن درباره آرامش به دور از مناقشات لفظی در روزهای اخیر است که سخنان سنیوره، اشاره آشکاری به سردرگمی و آشفتگی در جریان 14 مارس و متاثر شدن شخص حریری و جریان 14 مارس و ترکیب آن از خروج جنبلاط به شمار می رود.



2- اولین پیامد خروج جنبلاط از جریان 14 مارس، تنش در روابط با جریان المستقبل و اظهارات تهاجمی است.



3- اظهارات احمد فتفت از شخصیتهای مطرح جریان 14 مارس که با وجود تلاش برای کاستن از مفهوم سفر حریری و بیان اینکه رایزنی های دولتی می تواند از طریق تلفن با حریری انجام شود و امکان ارتباط در صورت آمادگی تمام طرفها برای تشکیل دولت وحدت ملی واقعی و حسنه شدن نیتها، نشان دهنده تاثیر پذیری مسئله دولت(از خروج جنبلاط) است.



4- برخی اظهارنظرهای مقامهای جریان چهارده مارس از جمله محمد الصفدی وزیر اقتصاد نشان می دهد حریری در سایه این تحولات، ابتکار عمل را از دست داده است.



علاوه بر این مسائل می توان به اعتراف چندین مقام جریان غربگرای 14 مارس به اینکه خروج جنبلاط از این تشکل، تحول مهمی به شمار می رود و بر 14 مارس و مسئله تشکیل دولت تاثیر خواهد گذاشت، اشاره کرد که بر این اساس می توان گفت خروج جنبلاط از جریان 14 مارس، بر قدرت چانه زنی و مذاکرات حریری و 14 مارس در مسئله کرسی ها و همچنین پس از تشکیل دولت تاثیر می گذارد در صورتی که حریری بازنگری اساسی در چارچوب دولت که درباره آن توافق شد، با توجه به تصمیم جنبلاط انجام ندهد.



خاطر نشان می شود که سعد الدین الحریری رئیس فراکسیون پارلمانی المستقبل شنبه ششم تیر از سوی رئیس جمهور لبنان مامور به تشکیل کابینه شد.