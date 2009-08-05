جای خالی نمایشگاه دائمی در شهرستان دو میلیون نفری کرج

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، کلانشهر کرج با داشتن ویژگیهای منحصر به فرد خود که در بسیاری موارد استانی نیز هستند، قابلیتهای فراوانی در زمینه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و ... دارد که برای شکوفایی کامل این قابلیتها لازم است همه زمینه ها و بسترهای لازم فراهم شود.

ترکیبی از اقوام مختلف کشور در شهرستان کرج گرد هم آمده اند و به موازات این امر استعدادها و تواناییهای متعددی در میان ساکنان این شهرستان وجود دارد که برپایی نمایشگاههای مختلف یکی از راههای به بروز رساندن این استعدادها و نیز معرفی آنهاست.

شاید بسیاری از مردم، کرج را تنها یک شهرستان جرم خیز بدانند و از ویژگیهای مثبت این شهرستان اطلاع کافی نداشته باشند اما باید گفت جرم خیز بودن شهرستان یادشده نیز در نتیجه عوامل مختلفی به وجود آمده که مهاجرپذیری بالای کرج یکی از این عوامل است.

پس می توان گفت نه تنها کرج بلکه هیچ منطقه دیگری به خودی خود جرم خیز نیست و عوامل مختلف باعث ایجاد این امر می شود.

برگزاری نمایشگاهها؛ از عوامل تاثیرگذار در کاهش معضلات

در واقع برپایی نمایشگاهها به ویژه نمایشگاههای فرهنگی از عواملی هستند که به نوعی در کاهش معضلات شهرستان کرج نقش دارند زیرا موارد عرضه شده در این گونه نمایشگاها عمدتا فرهنگی هستند و با ارائه درست آنها می توانیم به سوی تحقق شهری فرهنگی گام برداریم.

در این میان انتظار می رفت شهرستان دو میلیون نفری کرج با قابلیتها و ویژگیهای منحصر به فرد خود صاحب یک نمایشگاه دائمی شود تا بتواند دستاوردهای مختلف شهروندان خود را در قالبهای مختلف به نمایش بگذارد اما این انتظار برآورده نشده است.

کرج همچنان با مشکل نبود نمایشگاه دائمی مواجه است و هر بار که بحث برپایی یک نمایشگاه جدید به میان می آید، بحثهایی در خصوص مکان این نمایشگاه نیز مطرح می شود و برگزارکنندگان این نمایشگاهها مجبور می شوند مکانی را برای ارائه دستاوردها و محصولات خود انتخاب کنند که اصولا برای این منظور ساخته نشده است.

به عنوان مثال ورزشگاه انقلاب کرج، باشگاه میلاد و تالار شهیدان نژادفلاح از هر چند گاهی به عنوان مکان برگزاری نمایشگاههای کرج انتخاب می شوند و نمایشگاهها برگزار می شوند اما سئوال این است که چرا شهرستانی پرجمعیت با پتانسیلها و قابلیتهای بسیار زیاد از داشتن حتی یک نمایشگاه دائمی نیز محروم است و آیا شکوفایی و تحقق پتانسیلهای یادشده در شرایطی که نمایشگاه دائمی به عنوان حق شهروندان در شهرستان کرج وجود ندارد، انتظار بجایی است؟

خواسته کرجیها در زمینه داشتن نمایشگاه دائمی به حق است

البته نباید تصور کنیم کرجیها در زمینه داشتن نمایشگاه دائمی انتظار بسیار بزرگ خاص و بزرگی دارند زیرا امروزه وجود این گونه نمایشگاهها یک خواسته به حق هستند و کمتر کسی از آنها به عنوان خواسته ای بسیار بزرگ یادمی کند، ضمن اینکه نمایشگاههای دائمی یکی از احتیاجات به حق شهرستانها هستند که اگر از آنها خبری نباشد، بسیاری از استعدادها و پتانسیلهای شهرستانها شکوفا نخواهد شد.

شهرستان کرج چند سال پیش صاحب یک تالار بسیار مجهز و فرهنگی به نام تالار شهیدان نژادفلاح شد تا جایی که امروز می توان بسیاری از همایشها، جشنها و نشستهای بزرگ داخلی یا حتی بین المللی را در آن برگزار کرد اما مسئولان فرهنگی نباید تصور کنند با وجود این تالار دیگر وظایفشان به اتمام رسیده و در سایر مواد فرهنگی مسئولیت مهم دیگری بر عهده ندارند.

کرج همچنان با خلاهای زیادی رو به رو است که عدم وجود نمایشگاه دائمی تنها یکی از این خلاها است.

جذب علاقمندان نمایشگاههای به تهران؛ از پیامدهای نبود نمایشگاه دائمی در کرج

در شرایطی که در شهرستان کرج از نمایشگاه دائمی خبری نیست، ممکن است بسیاری از علاقمندان به نمایشگاههای دائمی تهران و سایر مناطق بروند و افراد و شرکتهای علاقمند به داشتن غرفه در نمایشگاه نیز نمایشگاههای دائمی این مناطق را برای ارائه محصولات و دستاوردهای خود انتخاب کنند که این اتفاق نیز کم و بیش رخ می دهد.

چندی پیش بحث برپایی یک نمایشگاه در منطقه ویژه اقتصادی پیام که در شهرستان کرج قرار دارد، مطرح شد اما سئوال این است که آیا حتی در صورت برپایی این نمایشگاه شهروندان کرجی می توانند به صورت کامل از امکانات آن استفاده کنند و آیا می توان روی نمایشگاه یادشده به عنوان یک نمایشگاه دائمی برای شهرستان کرج حساب کرد؟

گذشته از این امر، منطقه ویژه اقتصادی پیام با وجود اینکه در شهرستان کرج واقع است، از کرج مرکزی و بسیاری از مناطق دیگر شهرستان فاصله دارد و در نزدیکی ماهدشت واقع است که این امر نشان می دهد حتی اگر بتوان روی نمایشگاهی که قرار است در پیام راه اندازی شود، به عنوان نمایشگاهی دائمی برای شهرستان کرج حساب کرد، بعد مسافت و فاصله زیاد منطقه ویژه اقتصادی پیام تا مناطق اصلی و پرتردد شهر کرج و نیز بسیاری از مناطق دیگر شهرستان، مانع از آن می شوند که کرجیها بتوانند از همه امکانات این نمایشگاه استفاده کنند.

نمایشگاه فرهنگی هنری ایران کوچک به عنوان جدیدترین نمایشگاه کرج که شامگاه دوشنبه افتتاح شد، در حال حاضر بهترین نمونه بررسی مشکلات ناشی از عدم وجود نمایشگاهی دائمی در کرج است.

این نمایشگاه با حضور تعداد زیادی از غرفه های مختلف در محوطه بیرونی تالار شهیدان نژادفلاح کرج برپا شده اما از داشتن امکانات تهویه مناسب و حتی سطح زمین صاف محروم است.

البته این امر بسیار طبیعی است زیرا به احتمال زیاد وقتی محوطه بیرونی تالار یادشده ساخته می شد، کمتر کسی به این فکر می افتاد که روزی در این فضا نمایشگاه برگزار شود و شاید اگر احتمال برگزاری نمایشگاه در فضای یادشده به صورت جدی در آن زمان مطرح می شد، برای سطح زمین نمایشگاه احتمالی نیز تمهیدی در نظر گرفته و از سنگهای صافتری استفاده می شود تا حتی افراد معلول نیز با ویلچر بتوانند در نمایشگاه به راحتی تردد کنند.

آغاز مطلوب نمایشگاه فرهنگی هنری ایران کوچک به رغم کمبود امکانات

برگزاری اولین جشنواره و نمایشگاه فرهنگی و هنری ایران کوچک با وجود همه کمبود امکاناتی که وجود داشت، به خوبی آغاز شده و در اولین روز گشایش خود نیز بازیدکنندگان فراوانی داشت که این امر حاکی از تلاش دست اندرکاران است اما لازم است همه مسئولان ذیربط در شهرستان کرج از همین امروز به فکر احداث یک نمایشگاه دائمی باشند و از تجربیات استفاده کنند تا در آینده ای نزدیک ایران کوچک نیز صاحب نمایشگاهی در خور ظرفیتها و در شان شهروندانش باشد و کرج را به یکی از مهمترین قطبهای فرهنگی، علمی، اجتماعی، اقتصادی و ... تبدیل کند.

البته صرف داشتن یک نمایشگاه دائمی در شهرستان کرج کافی نیست بلکه لازم است انتخاب مکان آن نیز به بهترین نحو انجام گیرد و نمایشگاه در یکی از مناطق اصلی و پرتردد شهر احداث شود و برای تسهیل تردد شهروندان به آن نیز همه جوانب در نظر گرفته و امکانات لازم فراهم شود.

گذشته از این امر باید به یاد داشته باشیم بخش قابل توجهی از جمعیت شهرستان کرج در بخش آسارا، اشتهارد و شهرهای اقماری این شهرستان ساکن هستند و در صورت برپایی نمایشگاه دائمی در یکی از مناطق اصلی و پرتردد شهر کرج، لازم است زمینه تسهیل تردد ساکنان بخش آسارا، اشتهارد و شهرهای اقماری نیز به نمایشگاه فراهم شود، ضمن اینکه در این زمینه باید تسهیل تردد روستاییان شهرستان به نمایشگاه یادشده را نیز مد نظر داشته باشیم.

زمینه های شکوفایی پتانسیلهای مختلف در شهرستان کرج وجود دارد

وجود بسیاری از موسسات، دانشگاهها و مراکز مختلف علمی فرهنگی در کرج زمینه را برای شکوفایی پتانسیلها فراهم کرده و اگر کرج بتواند نمایشگاهی دائمی را در شهرستان داشته باشد، بیش از گذشته به افقهای روشن نزدیک خواهد شد.

رئیس فرهنگ و ارشاد شهرستان کرج در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج، در خصوص عدم وجود نمایشگاه دائمی در این شهرتان اظهار داشت: در حال حاضر فضای نمایشگاهی کاملا ایده آل در کرج وجود ندارد و ورزشگاه انقلاب نیز که برای برگزاری برخی نمایشگاهها از آن استفاده می شود، قابلیت کافی را ندارد زیرا برای این امر ساخته نشده است.

مهدی عسگری ادامه داد: گذشته از این امر، ورزشگاه انقلاب از بسیاری از مراکز پرتردد شهر و شهرستان کرج دور است که این امر باعث می شود زحمت علاقمندان به نمایشگاه برای حضور در آن مضاعف شود.

وی بیان کرد: منطقه ویژه اقتصادی پیام نیز از مراکز پرتردد کرج فاصله زیادی دارد و در صورت برپایی نمایشگاه در آن به دلیل بعد مسافت باز هم نمی توانیم از همه قابلیتهای نمایشگاهی آن استفاده کنیم.

وجود نمایشگاه دائمی ارتباط کرجیها با چهره های مطرح و کشوری را افزایش می دهد

این مسئول عنوان کرد: با توجه به پتانسیلهای مختلف شهرستان کرج و حضور هنرمندان و نیز بسیاری از چهره های مطرح کشور در این شهرستان، لازم است نمایشگاه دائمی داشته باشیم تا بتوانیم در طول سال با برپایی برنامه های مختلف در این نمایشگاه، زمینه های برقراری ارتباط شهروندان کرجی با هنرمندان و چهره های مطرح یادشده را بیش از پیش فراهم کنیم.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کرج خاطرنشان کرد: در حال حاضر به دلیل کمبود امکانات نمایشگاهی در کرج، بسیاری از شهروندان علاقمند به حضور در نمایشگاه و نیز بازدید از آن به نمایشگاههای برگزار شده در تهران یا سایر مناطق مراجعه می کنند در حالیکه اگر بتوانیم امکانات مورد نیاز را در این زمینه فراهم کنیم، می توانیم علاقمندان به نمایشگاه را در خود کرج جذب و نیازهای آنها را در این خصوص به بهترین نحو پاسخ دهیم.

عسگری یادآور شد: البته مسئولان ذیربط در زمینه احداث نمایشگاه دائمی در شهرستان کرج قولهایی داده اند که امیدواریم زمینه های تحقق آن در اسرع وقت فراهم شود.

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