عملکرد نامطلوب ناوگان حمل ونقل عمومی، عامل بحران ترافیکی بیرجند

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، می توان عدم تردد ناوگان حمل و نقل عمومی در مسیرهای کم تردد را مهمترین عامل ایجاد ترافیک در بیرجند عنوان کرد، به طوریکه هر روزه شاهد ترافیک سنگینی در خیابانهای طالقانی و جمهوری بوده و این در حالیست که مردم شهرکهای مسکونی جنوب شهر و تعدادی از خیابانهای شمال شهر از عدم تردد تاکسی و اتوبوس در این نقاط ناراضی هستند.

یکی از مهمترین مسائل مربوط به بحث ترافیک فرهنگ عمومی مردم است در صورتی که شهروندان برای برآورده کردن نیازهای خود از خودروهای حمل و نقل عمومی از جمله اتوبوس و تاکسی استفاده کنند بار ترافیک موجود در شهر تا حد قابل ملاحظه ای کاهش خواهد یافت اما نظر مردم در این زمینه چیز دیگری است.

یک شهروند بیرجندی در گفتگو با خبرنگار مهر سرویس دهی نامطلوب سازمانهای تاکسیرانی و اتوبوسرانی را از جمله مشکلات اساسی عبور و مرور در سطح شهر عنوان کرد و افزود: در حالیکه در مسیرهای پر تردد شهر تعداد قابل ملاحظه ای از تاکسی ها بدون مسافر در حال تردد هستند هیچ یک از آنها از مسیرهایی همچون پاسداران وغفاری تردد نمی کنند و سازمان تاکسیرانی نیز نظارت مطلوبی بر روند عبور و مرور آنها ندارد.

غلامرضا عزیزی گفت: این امر باعث ترافیک در مسیرهای خاصی از شهر شده در حالیکه در نقاط کم تردد شهر حتی شاهد عبور یک تاکسی هم نیستیم.

همه ارگانها موظف به برنامه ریزی در راستای رفع مشکل ترافیک هستند

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان خراسان جنوبی در گفتگو با مهر در این خصوص بیان داشت: در حال حاضر مسئله ترافیک در سطح بیرجند از چندین جنبه قابل بررسی است که از این میان می توان به سرویس دهی ناوگان حمل و نقل عمومی، عدم پراکندگی مراکز رفاهی در سطح شهر، عدم سرویس دهی ادارات به کارمندان در زمینه عبور و مرور اشاره کرد.

وی خاطرنشان کرد: از همه این موارد مهمتر عبور سرویسهای حمل و نقل عمومی از پر ترددترین خیابانهای شهر و پوشش ندادن سایر خیابانها از جمله مواردی است که افراد را به استفاده از خودروهای شخصی و موتورسیکلتها وادار می کند.

سرهنگ مجتبی زنگویی افزود: اشاعه فرهنگ استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی در سطح شهرستان بخش عظیمی از مشکلات ترافیک شهر را برطرف خواهد کرد و این امر تنها با ارائه امکانات ویژه توسط ناوگان حمل و نقل عمومی استان و همچنین بهبود وضعیت خیابانهای شهر امکان پذیر خواهد بود.

وی ادامه داد: سنگینی ترافیک بیرجند را تنها به یک ارگان نمی توان نسبت داد و باید کلیه سازمانها و همچنین خود افراد در راستای رفع این مشکل گام بردارند.

عملکرد سازمان اتوبوسرانی در چند ماه آینده بهتر خواهد شد

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی خراسان جنوبی از بهبود عملکرد این سازمان تا آغاز سال تحصیلی جاری خبر داد.

یدالله غلامپور اظهار داشت: یکی از مشکلات اصلی ترافیک در شهر عبور ناوگان اتوبوسرانی از خیابانهای پر تردد شهر از جمله طالقانی، مطهری و جمهوری بوده که طی یک برنامه ریزی سنتی صورت گرفته و باید از یک نقطه جلوی این امر گرفته شود.

وی در ادامه با بیان اینکه هر ساله تعدادی اتوبوس به ناوگان اتوبوسرانی اضافه می شود، بیان کرد: تا ابتدای سال تحصیلی جاری طرح ساماندهی خطوط و همچنین طرح راه اندازی خطوط ویژه اتوبوسرانی در خیابانهای شهدا، منتظری و ... اجرا خواهد شد و شاهد کاهش بار ترافیکی شهر در نقاط پر تردد خواهیم بود.

غلامپور همچنین از اعلام زمان انتظار مسافر بر روی کلیه تابلوهای ایستگاه ها خبر داد و افزود: در صورتیکه مسافران از ساعت دقیق ورود و خروج اتوبوس به ایستگاه مطلع باشند با آرامش خاطر بیشتری به برنامه ریزی وقت خود خواهند پرداخت و رضایت بیشتری از عملکرد این سازمان خواهند داشت.

وی در پایان از عدم مدیریت صحیح به عنوان یکی از بزرگترین مشکلات این سازمان یاد کرد و گفت: امیدواریم بتوانیم مشکلات موجود را از میان برداشته و رضایت شهروندان را در اسرع وقت برآورده سازیم.

توقف تاکسی ها در خارج از ایستگاه دلیل اصلی افزایش ترافیک است

یکی دیگر از مشکلات ترافیکی شهر توقف تاکسی ها در خارج از ایستگاه است در حالیکه روی کلیه تاکسی ها برچسب "توقف تنها در ایستگاه" نصب شده است اما همه روزه شاهد توقف تاکسی و مسافر در نقاط دیگر نیز بوده و این امر خود عامل مهمی در ایجاد ترافیک است.

سرپرست سازمان تاکسیرانی خراسان جنوبی عدم امنیت مالی راننده و همچنین پایین بودن سطح فرهنگ مردم را علت اصلی این امر دانست و افزود: وقتی هیچ یک از شهروندان حاضر به رعایت این قانون نیستند راننده نیز برای کسب در آمد مجبور به سوار و پیاده کردن مسافر در هر نقطه از خیابان است.

جواد بهدانی در پاسخ به این سئوال خبرنگار مهر که چرا تاکسی های خطی در مسیرهای خاص همچون پاسداران عملکرد ضعیفی دارند بازهم علت اصلی این امر را فرهنگ نادرست مردم در ارتباط با استفاده از تاکسی های خطی عنوان کرد و خاطرنشان کرد: هنگامی که مسافر تحمل چند لحظه منتظر شدن در تاکسی را ندارند راننده نیز برای تامین نیازهای خود مجبور به تردد در مسیرهای پر مسافر می شود.

در حالیکه سرپرست سازمان تاکسیرانی فرهنگ نادرست مردم را علت اصلی عملکرد نامطلوب رانندگان و به خصوص گشت ویژه تاکسیرانی می داند، در سطح شهر شاهد نارضایتی مردم از عملکرد و عدم نظارت این ارگان هستیم.

در حال حاضر یکی از بزرگترین مشکلات شهر عدم تردد خودروهای عمومی از نواحی پر جمعیت بوده و مردم سازمان تاکسیرانی و اتوبوسرانی را مقصر اصلی این کمبودها و نقصان می دانند.