تايلند،اسيرمصدوميت و بي برنامگي

به گزارش خبرنگار "مهر" به نقل از كنفدراسيون فوتبال آسيا، ساكه سان پيتوراتانا و ياتوپون تونگسوخ مهاجمين تايلند دچار مصدوميت شده اند. اين درحالي است كه تاواتچاي دامرونگ هافبك كهنه كاراين كشورازآنجا كه درگير مسابقات باشگاهي كشور ويتنام است تا اين لحظه نتوانسته به جمع نفرات تيم ملي كشورش بپيوندد. پره راتات فروآندي مدافع اين تيم نيز از ناحيه گردن با مصدوميت مواجه است.

تايلند درراستاي آماده سازي براي مسابقات جام ملت ها با تيم هاي بحرين، اردن ، ترينيداد و توباگو و نيوكاسل يونايتد ديدارخواهد كرد. با اين حال مربي اين تيم هنوزنتوانسته تمامي ياران خود را در اختيار داشته باشد .

تيم ملي فوتبال تايلند درگروه D رقابت هاي جام ملت هاي آسيا با تيم هاي ايران، ژاپن وعمان همگروه است. تايلند در اولين بازي خود در تاريخ 20ژوييه(30 تير) به مصاف تيم ملي ايران خواهد رفت.