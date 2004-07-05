افزايش يارانه ها از محل صرفه جويي غير ممكن است // سازمان مديريت قول مساعد داد

دكتر علي اصغر مكارم در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب گفت : سازمان مديريت و برنامه ريزي بحث كمي يارانه پرداختي به مراكز غير دولتي نگهداري معلولان را پذيرفته اما متاسفانه در تامين منابع آن بحثهايي وجود دارد ، به طوريكه اين سازمان از بهزيستي خواسته تا اعتبار مورد نياز را از محل صرفه جويي هاي خود در ديگر برنامه هاي حمايتي سازمان مانند كودكان خياباني ، زنان سرپرست خانوار ، سالمندان و ... تامين كند ، در حاليكه اين كار براي بهزيستي غير ممكن است چراكه هر بخشي به بودجه خاص خود نياز دارد و ما نيز نمي توانيم براي تامين اين اعتبار از بودجه ساير دفاتر بزنيم .

وي با بيان اينكه متاسفانه عليرغم افزايش نرخ تورم و بالا رفتن هزينه ها، يارانه پرداختي به مراكز غير دولتي نگهداري معلولان 3 سال است كه افزايشي نيافته ، اظهار داشت : بهزيستي پيشنهاد حداقل 20 درصد افزايش يارانه پرداختي به اين مراكز را به سازان مديري و برنامه ريزي ارائه كرده اما متاسفانه به دليل عدم تامين اعتبار لازم هنوز با اين پيشنهاد موافقت نشده است .

دكتر مكارم افزود : بر اساس محاسبات صورت گرفته در صورت اختصاص 5 ميليارد تومان اعتبار ، مشكل يارانه پرداختي به اين مراكز حل خواهد شد كه سازمان مديريت نيز در همين راستا بر اساس مذاكرات صورت گرفته قول مساعد داده كه تمام تلاش خود را براي تامين اين اعتبار انجام دهد كه با در نظر گرفتن اين وضعيت احتمال افزايش يارانه ها در سال جاري وجود دارد .

معاون توانبخشي سازمان بهزيستي در خصوص پيشنهاد حذف وعده غذايي نهار كودكان در مراكز نگهداري كودكان معلول اظهار داشت : از آنجا كه اكثر اين مراكز روزانه هستند بخش خصوصي خود پيشنهاد حذف نهار را به منظور كاهش هزينه ها ارائه داده كه فعلا بهزيستي با اين پيشنهاد مخالفت كرده و تلاش مي كند تا با جلب رضايت سازمان مديريت و برنامه ريزي در جهت تامين اعتبار موجود ، بخشي از مشكلات مراكز غير دولتي نگهداري معلولان را كم كرده و در نتيجه از بروز موجبات دلسردي و عدم رغبت بخش خصوصي در مشاركت براي ايجاد مراكز روزانه نگهداري معلولان جلوگيري كند .