تجهيز كلاس درس با موكت و پتوهاي كثيف براي مسافرتهاي تابستاني معلمان !

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر يكي از معلمان در اين باره مي گويد : امكاناتي كه براي معلمان در كلاس هاي درس براي اسكان فرهنگيان درنظر گرفته مي شود ، درحد يك زيرانداز و پتوهاي كثيف خلاصه مي شود ، در اين كلاس هاي درس امكانات رفاهي به هيچ وجه وجود ندارد و فرهنگيان بايد وسايل خود را در كلاس بي درو پيكري بگذارند كه حتي امكان قفل نيز ندارد.

محمد خاكساري مي افزايد : من شهرهاي زيادي رفته ام ازشمال كشور گرفته تا شهرهاي جنوبي ، همه و همه از حداقل امكانات نيز محروم بودند ، تا جايي كه حتي دسترسي به يك يخچال نيز در اين مدارس ممكن نيست .

وي با تاكيد بر اينكه نظارت بر چگونگي واگذاري اين كلاس هاي درس به فرهنگيان فقط بر عهده سرايداران مدارس است ، مي گويد : هيچ مسوولي بر چگونگي پذيرايي يا حتي واگذاري كلاس هاي درس به فرهنگيان نظارت نمي كند و هر سرايدار در مدرسه اي كه دارد هر طور كه خودش صلاح بداند عمل كرده و از فرهنگيان پول مي گيرد.

امكاناتي كه به شان معلمان آسيب مي رساند

يك معلم ديگر هم با انتقاد از نحوه خدمات دهي در كلاسهاي به اصطلاح تجهيز شده براي اسكان معلمان مي گويد : به نظر من امكانات كلاس هاي درسي كه براي اسكان فرهنگيان درنظر گرفته مي شود، سبب شكستن حرمت فرهنگيان مي شود.

امير فلاح مي افزايد : خانه هاي معلم و ويلاهايي كه وزارت آموزش و پرورش دارد فقط مختص افرادي است كه سمت هاي بالا در وزارت آموزش و پرورش دارند ، مدتي قبل از كنار ويلاهاي فرهنگيان كه در بابلسر وجود دارد مي گذشتم و مي ديدم كه اين ويلاها در اختيار افرادي به غير از فرهنگيان است ، افراد وابسته به مسوولاني كه با يك نامه به راحتي در اين خانه هاي فرهنگ پذيرش شده اند.

وي مي گويد : سال گذشته براي اقامت مجبور شديم در كلاسي شب را به صبح بگذرانيم كه نه تنها به جز يك تكه موكت رنگ و رفته امكانات ديگري نداشت ، بلكه در و ديوار آن به قدري كثيف بود كه رغبت نمي كرديم در آنجا بمانيم و جالب اينكه براي يك شب ماندن در اين كلاس 3500 تومان هم به سرايدار آن پرداخت كرديم .

معلم ديگري به خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر مي گويد : معلمان معمولي كه در وزارتخانه جايگاه و سمتي ندارند فقط مي توانند از خانه هاي معلمي كه در شهرهاي دور افتاده با حداقل امكانات وجود دارند استفاده كنند ، و اين در حالي است كه قيمت اين خانه هاي معلم نيز چندان مناسب نيست.

مجيد خاتم مي افزايد : خانه معلمي در شهر چالوس كه فقط در هر اتاق به غير از زيرانداز ، تخت و پنكه سقفي دارد براي پذيرش فرهنگيان شبي 5 هزار تومان درخواست مي كند و اين در حالي است كه اين خانه فرهنگ با 12 اتاق فقط دو حمام دارد و يك آشپزخانه كه هر كس خواست مي تواند در آن با حداقل امكانات آشپزي كند.

وي تاكيد مي كند : درست است كه وزارت آموزش و پرورش به دليل وسيع بودن از امكانات محدودي برخوردار است اما همين امكانات محدود نيز فقط براي استفاده افراد معدودي درنظر گرفته شده است.

خانه هاي معلم فقط براي مسوولين وزارتخانه است

دبيركانون صنفي معلمان در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با تاكيد بر اينكه خانه هاي معلم فقط مختص نيروهاي حوزه ستادي و مسوولين وزارت آموزش و پرورش است ، مي گويد : از ميان معلماني كه همكاران من هستند به خاطر ندارم كسي توانسته باشد از امكانات خانه هاي معلم استفاده كرده باشد.

محمود بهشتي لنگرودي مي افزايد : خانه هاي معلم مجهز از ماهها قبل از شروع تعطيلات توسط مسوولين يا وابستگان آنها رزرو مي شود و ديگر جايي براي معلمان نمي ماند و اين در حالي است كه كلاس هايي كه براي اسكان معلمان در تابستان و بهار درنظر گرفته مي شود حتي از كمترين امكانات نيز بي بهره هستند.

اختصاص 500 ميليون تومان براي تجهيز كلاسهاي درس

از سوي ديگر مدير كل تعاون و تامين اجتماعي فرهنگيان از تجهيز 25 هزار كلاس درس براي اسكان فرهنگيان در تابستان خبر مي دهد.

غلام رضا شيخ مي گويد : فرهنگيان مي توانند با ارايه كارت شناسايي و شناسنامه به همراه خانواده خود با پرداخت حداقل هزينه از امكانات رفاهي و اقامتي كلاس هاي درس و خانه هاي معلم استفاده كنند.

وي با تاكيد بر اينكه بيش از 500 ميليون تومان براي تجهيز كلاس هاي درس منتخب براي اسكان فرهنگيان درنظر گرفته شده است ، مي افزايد : فرهنگيان مي توانند با مراجعه به ستادهاي اسكان كه در ادارات آموزش و پرورش سراسر كشور داير است ، مراجعه كرده و از تسهيلات رفاهي كه وزارت آموزش و پرورش براي فرهنگيان درنظر گرفته است ، بهره مند شوند.

وي با اشاره به اينكه استان هاي خراسان ، گيلان ، مازندران ، اردبيل ، آذربايجان غربي ، آذربايجان شرقي ، اصفهان ، گلستان و همدان استان هاي مهمانپذيري هستند كه فرهنگيان مي توانند از امكانات اسكان بهره مند شوند ، مي گويد : 63 خانه معلم درجه يك و 145 خانه معلم درجه 2 در تمام استان هاي كشور با دريافت حداقل قيمت آماده ارايه خدمات به فرهنگيان و خانواده آنها هستند.

بر اساس گفته مدير كل تعاون و تامين اجتماعي فرهنگيان براي تجهيز هر كلاس درس اختصاص يافته به اسكان فرهنگيان حدود 20 هزار تومان درنظر گرفته مي شود ، اگر هر سال حدود 20 هزار تومان براي تجهيز كلاس ها هزينه مي شد آيا باز هم كلاس هاي اختصاص يافته به اسكان فرهنگيان از حداقل امكانات بي بهره بود ؟ پرسش اين است كه چرا همين مقدار كم بودجه هم درست هزينه نمي شود ؟ !