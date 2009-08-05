صمد نیکخواه بهرامی که با خبرنگار مهر گفتگو می‎کرد با اشاره به افزایش آمار بازیکنان غیرآسیایی و به خصوص آمریکایی در ترکیب تیم‏های عربی تصریح کرد: این چیزی جز تقلب نیست. تیم‏هایی مانند لبنان و اردن می‎خواهند با بکارگیری توان و کارایی بازیکنانی غیرملی به آنچه می‎خواهند دست یابند. مدیران اینگونه تیم‎ها مسابقات ملی را با باشگاهی اشتباه گرفته‎اند.

وی با اشاره به ایمان و اعتماد مدیران بسکتبال ایران به نیروهای خودی و ملی افزود: وگرنه آنها می‎توانستند راه عرب‎ها را در پیش گیرند. به خصوص الان که بحث تکرار قهرمانی و کسب سهمیه جهانی مطرح است. ایران از معدود تیم‎هایی است که کاملا یکدست و بومی در رقابت‎های قهرمانی آسیا شرکت می‎کند. پس هر نتیجه که توسط تیمم به دست می‎آید را می‎توان به نام ایران ثبت کرد.

کاپیتان تیم ملی بسکتبال خاطرنشان کرد: ایران بدون تقلب به چین می‎رود و بدون تقلب هم بازی می‎کند. پس حق ماست که مانند دو سال پیش قهرمان شویم. حالا هم چیزی جز این هدف نداریم. ایران باید با مدال طلای آسیا جهانی شود.

نیکخواه بهرامی تاکید کرد: کار سختی در پیش داریم. همه آسیایی‏ها حساب جداگانه ای روی ما بازکرده‎اند. اما نه فقط به خاطر سابقه قهرمانی در آسیا بلکه به خاطر رشد و تغییر و تحول کلی بسکتبال ایران. با این وجود بازهم راه قهرمانی را در پیش گرفته‌ایم. همه بازیکنان تیم ملی هم متحد و همدل به این فکر می‌کنند.