مسابقه چاپ راهی برای ارتقای کیفیت این صنعت/ پیشنهاد ذکایی به جشنواره

به گزارش خبرنگار مهر، نشست توجیهی کارشناسان داوری بخش مسابقات تخصصی نهمین جشنواره صنعت چاپ عصر روزسه شنبه 13 مرداد ماه با حضور جلال ذکایی مدیرکل دفتر چاپ وزارت ارشاد و دبیر این جشنواره، محسن یگانه‌کاری مدیر اجرایی و نیز مدیر بخش مسابقات آن، رضا نورایی مدیر کمیته داوری و تعدادی از داوران جشنواره در محل سرای اهل قلم برگزار شد.

در ابتدای این نشست جلال ذکایی مدیرکل دفتر چاپ وزارت ارشاد با اشاره به برگزاری هشت دوره از این جشنواره گفت: اساس جشنواره از دوره اول تا پنجم به مسابقه تخصصی آثار چاپی اختصاص داشت که چهار دوره آن همزمان با نمایشگاه کتاب تهران و یکدوره‌اش نیز به صورت مستقل برگزار شد.

دبیر نهمین جشنواره صنعت چاپ افزود: ما از جشنواره ششم احساس کردیم که حوزه جشنواره باید گسترش یابد و به همین خاطر مسابقه بخشی از جشنواره صنعت چاپ شد و یکی از اهدافمان از این اقدام که بنا داشتیم آن را به نتیجه برسانیم استقلال بخشهای مختلف جشنواره چاپ بود.

ذکایی گفت: به هر حال موضوع کیفیت برای ما یک امر مهم بود و اگر چنانچه مدعی هستیم که در حوزه چاپ در منطقه حرفهایی برای گفتن داریم باید به موضوع کیفیت توجه ویژه‌ای داشته باشیم. باید این موضوع تبدیل به یک آرمان شود و یکی از ابزارهای کنترل این هدف برگزاری مسابقه تخصصی صنعت چاپ است.

وی تاکید کرد: در این دوره از مسابقات ما هیچگونه ملاحظه‌ای در انتخاب مشاوران نداشته‌ایم و همه دوستان درخواست ما را اجابت کرده‌اند. شاید هم در سال گذشته مواردی بوده که طبق میل ما نبوده اما باز هم ما در اینگونه کارها مداخله‌ نکرده‌ایم.

پیشنهاد ذکایی به جشنواره

دبیر نهمین جشنواره صنعت چاپ در پایان با ارائه پیشنهادی گفت: پیشنهاد می‌کنم بخش "اثر برتر از نگاه مردم" نیز به بخشهای مختلف مسابقه اضافه شود تا هم چاپ به خانه‌های مردم رود و از مهجوریت درآید و هم تولیدکنندگان و حتی سفارش دهندگان چاپ باور کنند تقاضاهای مردم چیز دیگری است نه فقط آن چیزی که آنها (تولیدکنندگان و سفارش دهندگان) انجام می‌دهند.

در ادامه این نشست محسن یگانه‌کاری دبیر بخش مسابقات تخصصی نهمین جشنواره صنعت چاپ با ارائه توضیحاتی درباره جشنواره هشتم گفت: در آن دوره رویکرد ما به سمت محصول چاپ بود و در ادامه آن بود که دبیرخانه دائمی مسابقات چاپ را راه‌اندازی کردیم.

وی افزود: امسال بخش بین‌الملل را نیز پیش‌بینی کرده‌ایم. هماهنگیهایی با یک مسابقه چاپ در دبی انجام داده‌ایم و می‌خواهیم آثار برندگان آن جایزه را در این جایزه شرکت دهیم و در واقع برگزیدگان خودمان را محک بزنیم. با این حال فعلاً این توان را نداریم که جشنواره را به صورت بین‌المللی برگزار کنیم.

در این مراسم همچنین رضا نورایی مدیر کمیته داوری مسابقات تخصصی چاپ در سخنانی سرفصلهای این مسابقه را برشمرد و از داوران خواست با دقت تمام معیارهای ارزیابی آثار را مورد توجه قرار دهند.