صدور حکم انفصال از خدمت رئیس دانشگاه یزد/ تلاش وزیرعلوم برای لغو حکم

به گزارش خبرنگار، دیوان عدالت اداری شعبه سوم تهران به دلیل مقاومت رئیس دانشگاه یزد برای بازگشت به کار یکی از اساتید این دانشگاه حکم به انفصال از خدمت وی داده است.

یکی از اعضای هیئت علمی دانشکده ریاضی دانشگاه یزد در سال 73 توسط ضابطین قضایی بازداشت و با حکم رئیس وقت دادگستری شهرستان تفت به 50 ضربه شلاق محکوم شد. در پی آن در سال 83 حکم اخراج این استاد از دانشگاه یزد توسط هیئت انتظامی دانشگاه اجرا شد.

این استاد در سال 85 نزد دیوان عدالت اداری شکایت کرده و دیوان به بازگشت او به کرسی تدریس رای داده است اما رئیس دانشگاه یزد مانع از بازگشت این فرد به دانشگاه شده که این تصمیم از سوی وزیر علوم نیز مورد تأیید قرار گرفته است.

استاد اخراجی نیز با مراجعه به دادگاه شعبه 107 جزایی استان یزد از قاضی پرونده درخواست صدور رأی محکومیت برای رئیس دانشگاه یزد می کند که این دادگاه نهایتاً در آذر ماه 86 دکتر میبدی رئیس دانشگاه یزد را به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت یکسال محکوم کرد اما وی در دادگاه تجدید نظر تبرئه شد. پس از تبرئه با شکایت مجدد استاد دانشکده ریاضی دیوان عدالت اداری شعبه سوم تهران اجرای حکم انفصال از خدمت رئیس دانشگاه یزد را به دایره اجرای احکام صادر کرد.

دیوان عدالت اداری قوه قضائیه در نامه ای خطاب به وزیر علوم تاکید کرده که این حکم باید اجرا شود. وزیر علوم نیز هفته گذشته در اردوی دانشجویان سیاسی پسر در این رابطه گفت: در حال پیگیری هستیم تا حکم انفصال رئیس دانشگاه یزد لغو شود.