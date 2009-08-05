لزوم اخراج منافقین از خاک عراق/ آمریکاییها مانع اخراج بودند

به گزارش خبرگزاری مهر،"عدنان الاسدی" درگفتگو با پایگاه خبری نون عراق با بیان اینکه جامعه بین الملل ودولت آمریکاگروهک منافقین را یک سازمان تروریستی قلمداد کرده است تصریح کرد: اعضای سازمان مجاهدین خلق(گروهک منافقین) تنها در چارچوب قانون می توانند در عراق باقی بمانند.

وی خاطرنشان کرد: ما چندین بارتلاش کردیم اعضای مجاهدین خلق(گروهک منافقین) را ازعراق اخراج کنیم اما نیروهای آمریکایی مانع این اقدام شدند .اکنون پس از اینکه پرونده امنیتی کشور به نیروهای عراقی واگذار شد آنها را در برابر دو انتخاب بازگشت به ایران [ یا کشورهای دیگر] قرار داده ایم ضمن اینکه اکثر این افراد دارای گذرنامه های اروپایی هستند.

اسدی با بیان این مطلب افزود: ما با دولت ایران یادداشت های تفاهم و معاهده هایی را امضا کردیم که به موجب آن هیچ گروهی حق ندارد در این دو کشورعلیه دیگری اقدامات غیرقانونی انجام دهد به طوری که هر عمل خلافی دخالت درامور دیگری محسوب خواهد شد.

وی در ادامه گفت: اردوگاه اشرف سه هزار و 500 نفر را که دارای سلاح و تجهیزات نظامی هستند بدون مجوز در خود جای داده است.

گروهک تروریستی منافقین علاوه بر اقدامات تروریستی علیه ملت ایران با رژیم دیکتاتوری بعث، جنایتهای فراوانی نیز برضد ملت عراق مرتکب شد.