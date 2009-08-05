آمریکا احمدی نژاد را رئیس جمهور ایران می داند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری الجزیره، این اقدام واشنگتن یک روز پس از مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری توسط رهبر ایران به احمدی نژاد صورت گرفت.

این درحالیست که پیش از این واشنگتن با انتقاد از نظام ایران به تحریک گروه های مخالف احمدی نژاد در هفته های اخیر پرداخته بود.

به گزارش الجزیره، با وجود اینکه مراسم تحلیف رئیس جمهور ایران "محمود احمدی نژاد" امروز در مجلس این کشور برگزار می شود، اما در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوی وی مقامات برجسته اصلاح طلب حضور نداشتند.

محمود احمدی نژاد در انتخابات 22 خرداد با اکثریت 63 درصد آرا به عنوان رئیس جمهور ایران معرفی شد. این امر با مخالفت برخی نیروهای اصلاح طلب در ایران مواجه شد.