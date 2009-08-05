گسترش دامنه رشته های مجازی در دانشگاه پیام نور

سید محمد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ایجاد رشته های الکترونیکی کار زمانبری است چرا که تولید محتوی به این صورت نیاز به صرف زمان کافی دارد.

وی با اشاره به نقش دانشگاه مجازی در کاهش هزینه های این دانشگاه گفت: بدون شک ایجاد دانشگاه مجازی می تواند هزینه های دانشگاه پیام نور را تا حد زیادی کاهش دهد و این دانشگاه را در رسیدن به اهداف خود یاری کند.

رئیس دانشگاه پیام نور با بیان این مطلب افزود: دانشگاه پیام نور به عنوان یکی از اولین دانشگاههای کشور ثبت نام و انتخاب واحد دانشجویان را از سال گذشته به صورت اینترنتی انجام داد که این امر با استقبال زیاد دانشجویان روبرو شد.

پیش از این حسینی از ایجاد تعامل میان وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات و دانشگاه پیام نور برای برقراری زیرساختهای لازم برای راه اندازی دانشگاه مجازی خبر داده بود.