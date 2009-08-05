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۱۴ مرداد ۱۳۸۸، ۱۰:۲۷

حسینی به مهر خبر داد:

گسترش دامنه رشته های مجازی در دانشگاه پیام نور

گسترش دامنه رشته های مجازی در دانشگاه پیام نور

رئیس دانشگاه پیام نور از تلاش برای گسترش رشته های مجازی در این دانشگاه خبر داد و گفت: از اول مهر ماه بخشی از نتایج این کار را خواهیم دید.

سید محمد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ایجاد رشته های الکترونیکی کار زمانبری است چرا که تولید محتوی به این صورت نیاز به صرف زمان کافی دارد.

وی با اشاره به نقش دانشگاه مجازی در کاهش هزینه های این دانشگاه گفت: بدون شک ایجاد دانشگاه مجازی می تواند هزینه های دانشگاه پیام نور را تا حد زیادی کاهش دهد و این دانشگاه را در رسیدن به اهداف خود یاری کند.

رئیس دانشگاه پیام نور با بیان این مطلب افزود: دانشگاه پیام نور به عنوان یکی از اولین دانشگاههای کشور ثبت نام و انتخاب واحد دانشجویان را از سال گذشته به صورت اینترنتی انجام داد که این امر با استقبال زیاد دانشجویان روبرو شد.

پیش از این حسینی از ایجاد تعامل میان وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات و دانشگاه پیام نور برای برقراری زیرساختهای لازم برای راه اندازی دانشگاه مجازی خبر داده بود.

کد مطلب 924205

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