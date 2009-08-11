مشکل ساختمان جدید بیمارستان امیراعلم همچنان پابرجاست

دکتر جلال رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: مشکلات مالی دولت در تامین اعتبار مورد نیاز وزارت بهداشت باعث شده این وزارتخانه نیز با محدودیت در تخصیص اعتبارات به مراکز درمانی مواجه شود.

بیمارستان امیراعلم به عنوان یکی از قدیمی ترین بیمارستانهای آموزشی تهران در سال 1293 شمسی تاسیس شد. تا سال 1319 یکی از موسسات تابع وزارت بهداری بود اما در سال 1323 بخش بیماریهای زنان این بیمارستان به بیمارستان میرزاکوچک خان منتقل شد و بخشهای گوش و حلق و بینی، داخلی و اطفال و دندانپزشکی دایر شد و در حال حاضر به عنوان مهمترین مرکز تخصصی گوش و حلق و بینی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران فعالیت دارد.

رئیس بیمارستان امیراعلم با اشاره به مشکلاتی که در تامین هزینه های این بیمارستان وجود دارد، گفت: حتما پول نیست که بخواهند بدهند تا ساختمان جدید را تکمیل و راه اندازی کنیم.

رضایی در عین حال با انتقاد از بیمه ها در پراخت مطالبات مراکز درمانی دولتی گفت: با گذشت 5 ماه از سال 88 بیمه ها هنوز مطالبات سال 87 بیمارستان را تصفیه نکرده اند. این وضعیت باعث می شود که بیمارستانها در پرداخت حقوق کادر پزشکی و پرسنل درمانی با مشکلات عدیده ای مواجه شوند.

گذشت 5 ماه از سال 88 بیمه ها هنوز مطالبات سال 87 بیمارستان امیراعلم را تصفیه نکرده اند

رضایی

بیمارستان امیراعلم با قدمت حدود 95 سال، بیشترین مراجعات بیماران نیازمند عمل جراحی سر و گردن و گوش و حلق و بینی را دارد. به طوری که نوبت عمل آنها بعضا تا چند ماه به طول می انجامد.

رضایی همچنین در خصوص خرابی آسانسور این بیمارستان و مشکلاتی که برای بیماران و پرسنل به وجود آمده بود، گفت: خوشبختانه این مشکل سرانجام با تعویض آسانسور خراب که اعتبار آن از سوی دانشگاه علوم پزشکی تهران تامین گردیده بود، حل شد.

رئیس بیمارستان امیراعلم در ادامه به موضوع تعرفه های درمانی سال 88 در بخش دولتی اشاره کرد و افزود: تعرفه های جدید تازه حدود یک هفته است به ما اعلام شده که آن هم نصف و نیمه بوده آمده است.

تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی بخش دولتی 22 تیر ماه 88 از سوی معاون رئیس جمهوری ابلاغ شد.

بر همین اساس، مبلغ فرانشیز دریافتی از بیماران بیمه شده در سال جاری در بخش بستری به میزان سال 87 خواهد بود و مابه ‌التفاوت آن به عنوان تخفیف از سوی دانشگاههای علوم پزشکی محسوب می‌ گردد.

رئیس بیمارستان امیراعلم، بیشترین مشکل را مربوط به تامین هزینه های جراحی و بستری دانست و گفت: 50 درصد عملهای جراحی در این بیمارستان به عنوان اعمال جراحی شایع (گلوبال) صورت می گیرد که در هنگام تخصیص اعتبارات فقط پول هزینه جراحی پرداخت می شود و مدت زمان بستری و سایر خدماتی که در این مدت به بیمار ارائه می شود، لحاظ نمی شود و از این رو با مشکل جدی مواجه هستیم.

تعرفه اعمال جراحی شایع (گلوبال) بر اساس میزان رشد هریک از سرفصلهای خدمتی و جزییات تعرفه ‌های این تصویب‌ نامه توسط دبیرخانه شورای عالی بیمه خدمات درمانی کشور قابل محاسبه خواهد بود.