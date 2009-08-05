دستگاه پیشرفته لاپراسکوپی در مازندران راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، مهرداد جوادیان ظهر چهارشنبه به خبرنگاران گفت: با به کارگیری این دستگاه در عملهای جراحی در عملهای جراحی شکافهای حدود 10 تا 12 سانتیمتری که در قسمتی از بدن بیمار در جراحی ها ایجاد می شد به یک تا سه سانتیمتر کاهش یافت.

وی افزود: از این دستگاه در عملهای جراحی های کیسه سفرا، نازای ها، کیسه های تخمدان، چاقی زیاد، باند دور معده و برخی دیگر جراحی ها استفاده می شود.

رئیس بیمارستان امام رضا (ع) آمل بیان کرد: با بیکارگیری دستگاه لاپراسکوپی در این بیمارستان نخستین عمل جراحی که خارج کردن کیسه صفرا از بدن خانمی 40 ساله بود موفقیت آمیز بود.

جوادیان با اشاره به اینکه استفاده از این نوع دستگاه درصد خطاهای انسانی را به صورت قابل ملاحضه ای کاهش می دهد، اظهار داشت: در این دستگاه با استفاده از چهار عدد مجرا و دوربینی هدایت شده این عمل را انجام می دهد.

وی اضافه کرد: این دستگاه در انجام عملهای جراحی کمترین ضربه وعوارض را به بیمار وارد می کند.

رئیس بیمارستان امام رضا (ع) آمل هزینه خرید این دستگاه را حدود 800 میلیون ریال و از محل معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مازندران اعلام کرد.