استفاده از تصویربرداری سه بعدی در مطالعه فسیل حشرات

به گزارش خبرگزاری مهر، فسیل گونه ای از حشرات عنکبوت مانند با کمک گرفتن از هزاران اسکنر پرتو ایکس و نرم افزارهای تصویربرداری به صورت سه بعدی به تصویر کشیده شد. این دو گونه به نامهای کریپتومارتوس هندی یا C.Hindi و افورینوس یا E.prestivicii در حدود 300 میلیون سال پیش زندگی می کرده اند اما نزدیکی بسیار زیادی با عنکبوتهای امروزی دارند.

تصاویر سه بعدی نشان می دهد عنکبوت نوع اول با کمک گرفتن از پاهای جلویی در بدن خود شکارها را به دام می انداخته و عنکبوت نوع دوم از زائده های تدافعی در قسمت پشت برخوردار بوده است. این خصوصیات رفتاری در این دو گونه عنکبوت در مطالعات پیشین کشف نشده بود.

تصاویر سه بعدی با کمک گرفتن از سیستم تصویربرداری پرتونگاری رایانه ای به دست آمده اند ابزاری که می تواند تصاویر پرتو ایکس را از هر زاویه ای به ثبت برساند طی این مطالعات از هر یک از فسیلها در حدود سه هزار تصویر به ثبت رسید که این تصاویر با استفاده از نرم افزاری رایانه ای در کالج سلطنتی لندن در کنار یکدیگر قرار گرفته و تصویری واحد، سه بعدی واضح از فسیل به دست آورد.

به گفته محققان تصویر ترکیبی سه بعدی جزئیات جدیدی را آشکار کرده است که مطالعات پیشین موفق به کشف آنها نشده بودند از جمله این جزئیات ساختار پاهای جلویی در عنکبوت C.Hindi کاربرد آن برای شکار کردن بوده است.

محققان معتقدند استفاده از فناوری سه بعدی و مدل سازی فسیلها در واقع این جانداران باستانی را در زمان حال به حیات بازگردانده و جزئیات جدیدی را از آنها آشکار می کند. در عین حال این تصاویر می توانند آنچه در زمان حیات این جانداران در زمین رخ داده است را بازسازی کند.

بر اساس گزارش بی بی سی، این شیوه از مطالعات علمی می تواند به راحتی توجه بسیاری از دانشمندان را به سوی فسیلهایی که تا به حال ناشناخته باقی مانده اند و تحلیل علمی درستی بر روی آنها صورت نگرفته است، جلب کند.