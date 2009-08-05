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۱۴ مرداد ۱۳۸۸، ۱۰:۳۰

تصویربرداری "نگرانی" در تهران ادامه دارد

تصویربرداری "نگرانی" در تهران ادامه دارد

تصویربرداری فیلم تلویزیونی "نگرانی" به کارگردانی کاوه سجادی‌ حسینی در سعادت آباد ادامه دارد.

سجادی حسینی به خبرنگار مهر گفت: تصویربرداری چهار روز پیش شروع شد و برای 23 جلسه برنامه‌ریزی کرده‌ایم. امروز در بانکی در منطقه سعادت آباد تصویربرداری می‌کنیم و شاهرخ فروتنیان و هدایت هاشمی مقابل دوربین می‌روند.

وی ادامه داد: "نگرانی" نام موقت فیلمنامه است و اگر نام مناسب‌تری برای آن پیدا کنم، نام فیلم را تغییر می‌دهم. این فیلم فضایی جنایی اجتماعی دارد و در چهار اپیزود روایت می‌شود که در بخش‌هایی قصه‌ها با هم تلاقی می‌کنند.

این فیلم به سفارش گروه فیلم و سریال شبکه دو، به تهیه کنندگی لیلا رضایی و بر مبنای فیلمنامه حامد افضلی و رویا خسرونجدی ساخته می‌شود. "نگرانی" پیش از این "صبح فردا" نام داشت. احمد ساعتچیان، افسانه چهره آزاد، سیامک احصایی، بهاره ریاحی، نگار عابدی، پونه عبدالکریم‌زاده، بهمن سالکوله و محمدرضا حسین‌زاده بازیگران فیلم هستند.

عوامل پروژه "صبح فردا" عبارتند از بازنویسی فیلمنامه: سهیلا گلستانی و امیر عزیزی، برنامه‌ریز: روزبه سجادی حسینی، مدیر تصویربرداری: مرتضی پورصمدی، مدیر تولید: احمدرضا پیرهادی، طراح گریم: مرتضی متقی، طراح صحنه و لباس: سهیلا گلستانی، صدابردار: سیامک نیازی، منشی صحنه: فاطمه فاضلی، دستیار کارگردان: امیر عزیزی، مجری طرح: فریبا طالبی، روابط عمومی: هادی نصیری، عکاس: نوید سجادی حسینی و ناظر کیفی: جعفر گودرزی.

کد مطلب 924242

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