تصویربرداری "نگرانی" در تهران ادامه دارد

سجادی حسینی به خبرنگار مهر گفت: تصویربرداری چهار روز پیش شروع شد و برای 23 جلسه برنامه‌ریزی کرده‌ایم. امروز در بانکی در منطقه سعادت آباد تصویربرداری می‌کنیم و شاهرخ فروتنیان و هدایت هاشمی مقابل دوربین می‌روند.

وی ادامه داد: "نگرانی" نام موقت فیلمنامه است و اگر نام مناسب‌تری برای آن پیدا کنم، نام فیلم را تغییر می‌دهم. این فیلم فضایی جنایی اجتماعی دارد و در چهار اپیزود روایت می‌شود که در بخش‌هایی قصه‌ها با هم تلاقی می‌کنند.

این فیلم به سفارش گروه فیلم و سریال شبکه دو، به تهیه کنندگی لیلا رضایی و بر مبنای فیلمنامه حامد افضلی و رویا خسرونجدی ساخته می‌شود. "نگرانی" پیش از این "صبح فردا" نام داشت. احمد ساعتچیان، افسانه چهره آزاد، سیامک احصایی، بهاره ریاحی، نگار عابدی، پونه عبدالکریم‌زاده، بهمن سالکوله و محمدرضا حسین‌زاده بازیگران فیلم هستند.

عوامل پروژه "صبح فردا" عبارتند از بازنویسی فیلمنامه: سهیلا گلستانی و امیر عزیزی، برنامه‌ریز: روزبه سجادی حسینی، مدیر تصویربرداری: مرتضی پورصمدی، مدیر تولید: احمدرضا پیرهادی، طراح گریم: مرتضی متقی، طراح صحنه و لباس: سهیلا گلستانی، صدابردار: سیامک نیازی، منشی صحنه: فاطمه فاضلی، دستیار کارگردان: امیر عزیزی، مجری طرح: فریبا طالبی، روابط عمومی: هادی نصیری، عکاس: نوید سجادی حسینی و ناظر کیفی: جعفر گودرزی.