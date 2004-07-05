مسابقات انتخابي هندبال بانوان استان تهران به پايان رسيد

به گزارش خبرنگار "مهر" اين رقابتها به صورت دوره اي و دردوگروه هشت تيمي برگزار شد ودرخاتمه تيم بانوان هما با كسب 16 امتيازدرصدرايستاد و تيم هاي بزرگسالان و اميد پيام به عنوان هاي دوم و سوم دشت يافتند.

بازيكنان تيم همادراين رقابتها عبارتنداز: اعظم پره - طاهره مبري - نرگس شيخي - مريم حاصلي - ندا خاوري - مريم مرادي - مونا رضايي - مهشا معتمدي - لينا سادات رضا توفيق - فريده صفري زري - فاطمه نصيريها - شيلا كيوانلو - نسرين بهرامي حقيقت - فروزان كاكاوند - فرح جابرزاده - نعيمه شمشيري - ليلا شجاع

بازيكنان تيم پيام ( بزرگسالان): سون گول بيات - سيما قهرماني - نفيسه عليجاني آرام - سميه تقي پور- سميه احمد آبادي - آزاده گيلاني - زهرا حاجي انزهايي - غزاله ناظم - هاله كمالي - سهيلا ايزد پناه - شهناز ياري - ليلا رحماني - ساناز موفق - ماندانا سميعي - ليلا زرغام - سميه اخلاقي

بازيكنان تيم پيام ( جوانان): آتوسا نوري - متين تجد سميعي - مطهره نجد سميعي - فاطمه مهارتي - فرنوش فرخي نيا - زهره عبدلي - زهرا بيدار - مريم صبوري - شهرزاد محيط آذر - مژگان غفاري - معصومه افسار ايماني - منصوره افشار ايراني - فاطمه غديريان - آويده گيلاني - سرپرست كل مسابقات : مرضيه يوسف - سرپرست فني مسابقات : فاطمه واشقاني