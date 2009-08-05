  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۱۴ مرداد ۱۳۸۸، ۱۵:۱۸

اخبار کوتاه رادیو

اخبار کوتاه رادیو

برنامه "ایرانشهر" 15 مرداد در رادیو ایران به معرفی آخرین فعالیت‌های باستان‌شناسی در ایران می‌پردازد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه به سردبیری صفورا برومند ساعت 23:30 از رادیو ایران روی آنتن می‌رود.

ـ برنامه "پنجره" 17 مرداد در رادیو ایران با سید مهران حسینی رئیس حوزه هنری چهارمحال و بختیاری گفتگو می‌کند.

ـ برنامه "دلنوازان" 15 مرداد رادیو ایران با صدای افتخاری پخش می‌شود.

ـ برنامه سینمایی "کات" 16 مرداد ساعت 15 در رادیو جوان به برگزاری جشنواره فیلم کودک همدان می‌پردازد.

ـ ویژه برنامه "سلام دوباره" 16 مرداد با محوریت آشنایی با فرهن غنی مهدوی از رادیو جوان پخش می‌شود.

ـ برنامه "فراسو" 17 مرداد ساعت 8:15 در رادیو سلامت به موضوع تخم‌مرغ و خواص آن می‌پردازد.  

ـ برنامه "صدای مشاور" 15 مرداد با موضوع آپاندیست از رادیو سلامت روی آنتن می‌رود.

ـ برنامه "بحث روز" 17 مرداد در رادیو سلامت به موضوع اهمیت آزمایش‌های دوره‌ای بیماریابی می‌پردازد.

ـ برنامه "گفتگوی پزشکی" 17 مرداد در رادیو سلامت ساعت 16:10 با حضور میرمطلبی دندانپزشک پخش می‌شود.

ـ برنامه "از هدا تا احیا" 16 مرداد در رادیو سلامت به مشکلات موجود در اهدای عضو می‌پردازد.

ـ برنامه "رز سفید" 16 مرداد در رادیو سلامت موضوع ازدواج و نحوه پذیرایی در خواستگاری را بررسی می‌کند.

ـ برنامه "با نخبگان سلامت" 16 مرداد با حضور زهره بهروزی چشم‌پزشک ساعت 15 از رادیو جوان پخش می‌شود.

کد مطلب 924269

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها