اخبار کوتاه رادیو

به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه به سردبیری صفورا برومند ساعت 23:30 از رادیو ایران روی آنتن می‌رود.

ـ برنامه "پنجره" 17 مرداد در رادیو ایران با سید مهران حسینی رئیس حوزه هنری چهارمحال و بختیاری گفتگو می‌کند.

ـ برنامه "دلنوازان" 15 مرداد رادیو ایران با صدای افتخاری پخش می‌شود.

ـ برنامه سینمایی "کات" 16 مرداد ساعت 15 در رادیو جوان به برگزاری جشنواره فیلم کودک همدان می‌پردازد.

ـ ویژه برنامه "سلام دوباره" 16 مرداد با محوریت آشنایی با فرهن غنی مهدوی از رادیو جوان پخش می‌شود.

ـ برنامه "فراسو" 17 مرداد ساعت 8:15 در رادیو سلامت به موضوع تخم‌مرغ و خواص آن می‌پردازد.

ـ برنامه "صدای مشاور" 15 مرداد با موضوع آپاندیست از رادیو سلامت روی آنتن می‌رود.

ـ برنامه "بحث روز" 17 مرداد در رادیو سلامت به موضوع اهمیت آزمایش‌های دوره‌ای بیماریابی می‌پردازد.

ـ برنامه "گفتگوی پزشکی" 17 مرداد در رادیو سلامت ساعت 16:10 با حضور میرمطلبی دندانپزشک پخش می‌شود.

ـ برنامه "از هدا تا احیا" 16 مرداد در رادیو سلامت به مشکلات موجود در اهدای عضو می‌پردازد.

ـ برنامه "رز سفید" 16 مرداد در رادیو سلامت موضوع ازدواج و نحوه پذیرایی در خواستگاری را بررسی می‌کند.

ـ برنامه "با نخبگان سلامت" 16 مرداد با حضور زهره بهروزی چشم‌پزشک ساعت 15 از رادیو جوان پخش می‌شود.