پیست دوچرخه سواری کرمان در خم یک قوس بتونی!

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، تکمیل پیست دوچرخه سواری کرمان که به عنوان یکی از پنج پیست بزرگ کشور از آن نام برده می شود پس از گذشت 14 سال همچنان در پرده ابهام قرار دارد.

ساخت این پیست از سال 74 در دستور کار قرار گرفت اما به دلیل کم کاری پیمانکار و عدم پیگیری مسئولان وقت و استفاده ناصحیح از مصالح این پیست همچنان پس از گذشت سال ها نیمه تمام مانده و در انتظار بودجه یک میلیارد تومانی سازمان تربیت بدنی و شرکت تجهیز قرار دارد.

با توجه به فعالیت دو تیم حرفه ای دوچرخه سواری در کرمان و حضور دوچرخه سواران کرمانی در تیم ملی نیاز به ساخت این پیست حرفه ای دوچرخه سواری در کرمان به شدت احساس می شود.

جاده های کرمان برای تمرینات دوچرخه سواران ناامن است

از سوی دیگر با وقوع سانحه تصادف و درگذشت دو نفر از دوچرخه سواران کرمانی طی سال گذشته در محور کرمان - باغین در سال گذشته نا امنی جاده های استان نیز برای این ورزکاران مشخص شد اما اقدام عملی برای اتمام این پیست صورت نگرفت.

مربی تیم دوچرخه سواری و عضو تیم ملی دوچرخه سواری ایران که از ابتدای ساخت این پیست در سمت دبیر هیئت دوچرخه سواری کرمان شاهد روند ساخت این مجموعه است در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: در سالهای ابتدای ساخت این مجموعه پیمانکار قصد داشت زیر بنا و اسکلت این پیست را با بتون بسازد که به دلیل عدم تطبیق با استاندارد از ساخت این مجموعه جلوگیری کردیم.

وی افزود: دلیل اصلی این مسئله دایره ای ساخته شدن پست بود درحالیکه طرح اصلی ساخت پیست بیضی شکل بود.

به جای چوب در ساخت کف پیست از بتون استفاده شده است

اسلامی افزود: به دلیل نوع ساختار پیست استفاده از بتن در ساخت زیر بنای این پیست در آینده این مجموعه را دچار مشکل می کرد و برای حل این مشکل بزرگترین پیست ساز دنیا را برای بازدید از این مجموعه دعوت کریم که این امر به دلایلی امکان پذیر نشد.

یکی دیگر از مشکلاتی که پیست کرمان را عملا نیمه کاره گذشته است عدم رعایت استفاده از مصالح استاندارد است به طوریکه پیمانکار این پیست از بتون بجای چوب استفاده کرده است و هم اکنون اجرای قوس این پیست با استفاده از بتن با مشکل مواجه شده است در حالیکه استاندار پیست دوچرخه سواری سرپوشیده استفاده از چوب برای حفظ سلامت دوچرخه سواران و اجرای صحیح قوس پیست در هنگام ساخت است که عملا در پیست کرمان این مرحله از پروژه با مشکل جدی مواجه شده است.

این مشکل در کنار کمبود بودجه یک میلیاردی تکمیل پروژه زمان تکمیل پیست را درهاله ای از ابهام قرارداده است.

مسئولان ورزش استان کرمان در این میان دلیل اصلی تاخیر در ساخت این پروژه را کند عمل کردن پیمانکار می دانند و به نظر می رسد در این راستا به زودی پیمانکار پیست تغییر خواهد کرد.

نایب رئیس فدراسیون دوچرخه سواری از اتمام پیس طی یک ماه آنیده خبرداد

از سوی دیگر مسئولان شرکت تجهیز تربیت بدنی نیز پس از اینکه در سال گذشته زمان اتمام این مجموعه ورزشی را انتهای سال 87 مشخص کرده بودند اتمام این پروژه را بار دیگر به نیمه اول سال 88 و در نهایت پایان سال 88 موکول کرده اند و به نظر می رسد این روال ادامه خواهد داشت.

این در حالی است که نایب رئیس فدراسیون دوچرخه سواری طی روزهای گذشته در مصاحبه ای زمان اتمام ساخت این پیست را کمتر از یک ماه دیگر عنوان کرده بود.

علی انصاری پایان کار ساخت این پیست دوچرخه سواری را در کنار چند پیست دیگر در سایر نقاط کشور کمتر از یک ماه اعلام کرده بود و از آماده سازی این پیست برای بهره برداری خبرداده بود.

در صورت تخصیص اعتبار تکمیل پیست کرمان حداقل سه ماه طول می کشد

پس از اعلام این خبر رئیس هیئت دوچرخه سواری کرمان با تکذیب این خبر در جمع خبرنگاران گفت: حتی اگر یک میلیارد تومان کمبود بودجه این پیست پرداخت شود و پیمانکار این مجموعه با نهایت سرعت کار ساخت را پیگیری کند این مجموعه سه ماه دیگر آماده بهره برداری خواهد شد.

حسین نژاد عابدی گفت: به دلیل کمبود اعتبار عملا ادامه ساخت و تکمیل این پروژه نیز با کندی مواجه شده است.