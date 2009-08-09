برداشت لیمو در سطح باغات ایلام آغاز شد

خسرو شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: عمده برداشت لیمو در استان ایلام واقع در باغات شهرستان دره شهر است.

وی بیان داشت: سالانه 100 تن لیمو در شهرستان دره شهر برداشت و روانه بازارهای داخلی و خارج از استان می شود.

این مسئول با اشاره به اینکه شهرستان دره شهر یکی از قطبهای کشاورزی استان ایلام در زمینه تولید خیار، لیمو، محصولات صیفی و..است، خاطرنشان کرد: میزان تولیدات محصولات کشاورزی بخصوص باغی در شهرستان دره شهر علاوه بر تامین نیاز استان به دیگر نقاط کشور صادر می شود.

شهبازی عنوان کرد: محصولات کشاورزی شهرستان دره شهر از طریق مرز بین المللی مهران به کشور عراق نیز صادر می شود.

این مسئول یادآور شد: با توسعه بخش کشاورزی در استان ایلام با توجه به پتانسیلهای موجود، می توان شاهد اشتغال و توسعه در استان بود.