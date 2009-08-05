کارگاه رویکرد مناسبت نسبت به کارکنان مسلمان آمریکا برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، این کارگاه با عنوان " تعاملات مثبت" دیروز سه شنبه 13 مرداد ماه در دانشگاه هاملیاین برگزار شد.

دفتر شورای روابط اسلامی آمریکایی به عنوان بزرگترین سازمان پیگیری آزادیهای مدنی مسلمانان آمریکا اعلام کرده هدف از برگزاری این کارگاه بدست آوردن دانش اولیه مدیران درباره اسلام بود تا آنها بدانند که چه تسهیلات دینی برای آنها مورد نیاز است که این امر براساس قوانین ایالتی و فدرال نیز مورد تأیید قرار گرفته است.

ماه گذشته به دنبال پیگیریهای شورای روابط اسلامی آمریکایی شرکت زنجیره ای وال مارت کارمند مسلمانی را که پیشتر برای اقامه نماز در زمان استراحت خود اخراج شده بود را به دعوت به کار مجدد کرد.

پیش از این سایر کارفرمایان نیز برای فراهم کردن نیازهای دینی کارکنان مسلمان خود تنشهایی را فراهم کردند که با پیگیریهای مسلمانان برخی از آنها حل و فصل شده است.

شورای روابط اسلامی آمریکایی همچنین پیشتر کتابچه ای با عنوان " راهنمای کارفرما به آداب اسلامی" منتشر کرده بود تا کارفرمایان را در فراهم کردن تسهیلات دینی در محل کار که در قانون اساسی توصیه شده راهنمایی کند.

شورای روابط اسلامی- آمریکایی بزرگترین سازمان اسلامی مدافع حقوق مدنی مسلمانان آمریکا است که 35 دفتر در سراسر آمریکا و کانادا دارد. این سازمان وظیفه دارد درک اسلام را ارتقا داده، گفتگو را ترویج کند، از آزادیهای مدنی مسلمانان حمایت کرده، مسلمانان آمریکایی را تقویت و ائتلافهایی برای ترویج عدالت و درک دوجانبه ایجاد کند.

