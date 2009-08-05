56 میلیارد ر یال اعتبار برای بهسازی روستاهای ایلام اختصاص یافته است

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، رضا اخباری در صبح چهارشنبه در همایش دهیاران شهرستان دهلران اظهار داشت: در سال جاری 56 میلیارد ریال برای اجاری طرح هادی و بهسازی روستاهای استان ایلام اختصاص یافته است.

وی بیان داشت: علاوه بر این میزان اعتبار برای بهسازی روستاهای استان ایلام، 96 میلیون ریال برای بهسازی گلزار شهدا در روستاهای استان اختصاص یاقته است.

این مسئول با اشاره به اینکه دولت برای توسعه زیر ساختهای روستاهای مناطق محروم از جمله استان ایلام برنامه های مختلفی تدوین کرده است، خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین این طرحها، طرح هادی بوده که در اکثر روستاهای استان ایلام اجرا و در حال انجام است.

اخباری یادآور شد: امسال 15 میلیاد ریال اعتبار برای طرحهای عمرانی در روستاهای استان ایلام هزینه می شود.