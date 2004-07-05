  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۵ تیر ۱۳۸۳، ۱۰:۳۷

روز سه شنبه از طريق تلفن 197 :

معاون آگاهي ناجا به سوالات مردم پاسخ مي دهد

مركز اطلاع رساني ناجا اعلام كرد: معاون آگاهي ناجا در دفتر نظارت نيروي انتظامي حضور يافته و از طريق تلفن به سوالات مردم پاسخ مي دهد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از مركز اطلاع رساني ناجا ، درادامه برگزار جلسات هفتگي ارتباط مستقيم مردم بامسئولين نيروي انتظامي و طرح مستقيم  مسائل و مشكلات آنان و رسيدگي به نظرات و پيشنهادات آحاد مختلف مردم ، اين هفته سردار نوري معاون آگاهي ناجا در روز سه شنبه 16/4/83 از ساعت 9 صبح الي 11 از طريق شماره تلفنهاي مستقيم پاسخگو شهروندان محترم مي باشد.

بنابراين گزارش، مردم مي توانند در تهران از طريق تلفن 197 و ساير هموطنان در ديگر استانها كشور از طريق شماره تلفن  8727777- 021 در دفتر نظارت همگاني نيروي انتظامي با برقراري ارتباط مستقيم با سردارنوري معاون آگاهي ناجا ، نظرات ، مشكلات ، پيشنهادات و انتقادات خود را ارايه نمايند.

کد مطلب 92431

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها