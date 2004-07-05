هيات مديره موقت فراكسيون توسعه روستايي، كشاورزي و مناطق محروم درمجلس هفتم انتخاب شدند

محمد دهقاني مقدم نماينده طرقبه و چناران و عضو هيات مديره موقت فراكسيون توسعه روستايي ، كشاورزي و مناطق محروم در گفتگوباخبرنگارپارلماني مهر ، با تاكيدبراينكه اين فراكسيون قويترين فراكسيون موجود در مجلس هفتم خواهد بود گفت : عصر ديروز بيش از 60 نفر از نمايندگان مجلس از شهرها و كميسيونهاي مختلف مجلس با هدف توجه جدي و دقيق به توسعه روستايي ومناطق محروم، گردهم آمدند و تاكيدكردند : حل مشكلات روستاها و مناطق محروم ضرورتي اجتناب ناپذير است و توسعه و پيشرفت شهرهاي بزرگتر را به دنبال خواهد داشت .



وي اعلام كرد : در اين نشست بدنبال برگزاري انتخابات آقايان : محمد دهقاني مقدم نماينده طرقبه و چناران ، موسي قرباني نماينده قائنات ، احمد بلوكيان نماينده كاشمر ، ايرج نديمي نماينده لاهيجان ، احمد خاص احمدي نماينده تربت جام ، اسدالله قره خاني نماينده علي آباد كتول و جعفر آيين پرست نماينده مهاباد به عنوان هيات مديره موقت فراكسيون توسعه روستايي ، كشاورزي و مناطق محروم حائز اكثريت آرا شدند .



دهقاني گفت : مقررشد اين هيات مديره ظرف مدت يك ماه منشوري را براي توسعه مناطق روستايي و محروم آماده و در اولين نشست عمومي اين فراكسيون ارئه نمايد .



دهقاني با اشاره به اينكه حضور اين تعداد نماينده در اولين جلسه نشانگر توجه و حساسيت نمايندگان مجلس به توسعه روستاها و مناطق محروم است ، گفت : در كنار ساير فراكسيون هاي موجود در مجلس جاي فراكسيوني كه بطور جدي و قانونمند توسعه روستاها و مناطق محروم را دنبال كند خالي بود و با توجه به اينكه درزمان تشكيل نشست عمومي اين فراكسيون جلسات ديگري در مجلس درحال برگزاري بود ، احتمالا تعداد اعضاي اين فراكسيون در جلسات آينده افزايش خواهد يافت.



نماينده طرقبه و چناران افزود : درصد بالايي از جمعيت روستايي كشور با مهاجرت به شهرهاي بزرگ و حاشيه نشيني در شهرهاي بزرگ مشكلات فرهنگي ، اجتماعي و امنيتي زيادي را براي خود و كشور ايجادكرده اند .



وي با تاكيد بر اينكه در اين كميسيون بجز توسعه روستاها و مناطق محروم هيچ موضوع ديگري از قبيل موضوعات و مباحث سياسي ژيگيري نخواهد شد گفت : در نخستين جلسه تعدادي از نمايندگان با تاكيد بر رسيدگي به مشكلا عمده روستايي گزارشي از مشكلات و معضلات روستاهاي حوزه انتخابيه خود را مطرح كردند و راهكارهايي نيز ارائه دادند كه سرانجام ژس از بحث و تبادل نظر مقررشد اين موضوعات بطور قانونمند و جدي از سوي هيات مديره موقت اين فراكسيون در ديگر جلسات اين فراكسيون دنبال شود .