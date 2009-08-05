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۱۴ مرداد ۱۳۸۸، ۱۲:۰۳

یک نظامی دیگر آمریکا در عراق کشته شد/ چهار هزار و 330 کشته تاکنون

یک نظامی دیگر آمریکا در عراق کشته شد/ چهار هزار و 330 کشته تاکنون

ارتش آمریکا در بیانیه ای از کشته شدن نخستین نظامی خود در ماه جاری میلادی در عراق خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، در این بیانیه آمده است: این نظامی آمریکایی که در حادثه ای غیر جنگی در جنوب عراق زخمی شده بود روز سه شنبه کشته شد. به جزئیات بیشتری اشاره نشده است.

با کشته شدن این نظامی شمار تلفات انسانی ارتش آمریکا در عراق از زمان حمله به این کشور در سال 2003 تاکنون به چهار هزار و 330 نفر رسیده است.

خاطرنشان می شود که در ماه گذشته میلادی هفت نظامی آمریکایی در عراق کشته شدند که از سال 2003 تاکنون کمترین آمار تلفات به شمار می رود و علت آن عقب نشینی نظامیان آمریکایی از شهرها و روستاهای عراق است.

کد مطلب 924352

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