پزشکان برای همکاری با تامین اجتماعی بی انگیزه هستند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، احمد نصرتی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: موضوع اختلاف فاحش تعرفه‌ها عامل اصلی بی انگیزگی کادر تخصصی بوده و برای رفع اساسی این معضل، می توان از راهکارهایی نظیر اختصاص ضریب k ترجیحی به استان و انعقاد قرارداد با بیمه ‌های مکمل بهره‌ برد.

وی درباره نبود امکانات پیشرفته و HI-Tec در استان و مراجعه بیماران برای دریافت این خدمات به استانهای مجاور اظهار داشت: توزیع امکانات بر اساس تقسیم بندی در کشور صورت می گیرد زیرا اماکن توسعه امکانات در کوتاه مدت در همه استانها وجود ندارد.

وی خاطرنشان کرد: راه اندازی تریاژ بیمارستان حکیم جرجانی گرگان، عاملی جهت کاهش مراجعات به اورژانس این مرکز بوده و شبانه روزی شدن پلی کلینیک امام خمینی (ره) گرگان که در دست اقدام است، موجب کاهش بار مراجعه به بخش سرپایی بیمارستان حکیم جرجانی گرگان می شود.

به گفته نصرتی، قدمت پلی کلینیک امام خمینی(ره) گرگان و نامناسب بودن فضای فیزیکی این مرکز نیز یکی دیگر از مشکلات بیمه شدگان بوده که پس از پیگیریهای لازم نتایج اقدامات ظرف سه ماه آینده به اطلاع مردم می رسد.

مدیر درمان تامین اجتماعی گلستان بیان داشت: بر اساس شعار محوری سال جاری، اصلاح الگوی مصرف به عنوان برنامه محوری این سازمان بوده و در این زمینه استراتزیهای خاصی تدوین شده است.

وی یادآور شد: تامین اجتماعی مشتمل بر سه بخش، بیمه ‌ای، سرمایه گذاری و بخش درمان است و وجود تجهیزات Hi-Tec و هزار و 77 نفر پرسنل با انگیزه در استان، فرصتی جهت احقاق خواسته‌های به حق بیمه شدگان است.