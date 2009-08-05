آب و فاضلاب خراسان جنوبی دومین استان در بحث کاهش زیان است

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، غلامرضا ابراهیم ‌آبادی ظهر چهارشنبه در سفر به خراسان جنوبی در جمع کارکنای آبفای استان با بررسی فعالیت‌ها و اقدامات شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی افزود: متوسط وصول طلب در بخش خانگی استان 28 روز است که این روند بسیار مطلوب است.

به گفته این مسئول زیان شرکت با چهار درصد کاهش 27 میلیارد و 500 میلیون ریال بوده است.

ابراهیم ‌آبادی با ارائه درآمد فروش آب شرب خانگی، میزان فروش آب و تعداد مشترکین خانگی گفت: 19.5درصد مشترکین شرکت زیر هفت متر مکعب آب مصرف می ‌کنند که متوسط مصرف آنها سه متر مکعب است و 51 درصد مشترکان خانگی ضمن رعایت الگوی مصرف متوسط مصرف آنها 12 متر مکعب است.

وی اظهار داشت: 27 درصد مشترکین با اختصاص 44 درصد آب مصرفی به طور متوسط 24 متر مکعب آب مصرف می‌ کنند که دو برابر الگوی مصرف است.

مدیر کل دفتر نظارت مالی بودجه و مجامع عمومی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با اشاره به کاهش مشترکین پر مصرف ادامه داد: در بخش عمومی و عام‌ المنفعه 16 درصد نسبت به سال گذشته حجم مصرف آب کاهش پیدا کرده است و پرت آب نیز یک درصد کاهش داشته است.

ابراهیم ‌آبادی بیان داشت: نرخ فروش آب خانگی 319 ریال و نرخ آب غیر خانگی 963 ریال است که خیلی پایین ‌تر از متوسط قیمت تمام شده آب در نقطه سر به سر است.

وی با بیان اینکه در زمینه فروش وسایل نقلیه مازاد در شرکت تاکنون 19 وسیله به فروش رسیده که در این زمینه جهت‌ گیری مناسبی روی داده است، تاکید کرد: موجودی انبارهای شرکت آبفا باید کاهش یابد.